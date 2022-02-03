ДБР підозрює "Голос" у розтраті мільйона гривень. Рудик сходила на допит

очільниця "Голосу" Кіра Рудик. фото з її Facebook

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 мільйон гривень. В політсилі заявили про переслідування опозиції.

Джерело: ДБР, очільниця "Голосу" Кіра Рудик у Facebook

Деталі: Вказано, що в ході проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт.

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В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах, вказують у ДБР.

Повідомляється, що в межах кримінального провадження слідчі допитали низку свідків, зокрема, з числа народних депутатів.

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вийшла з допиту і поспілкувалася з журналістами. Вона стверджує, що справа стосовно її політсили не має під собою ніяких доказів, причин або приводів. Рудик назвала дії ДБР "переслідуванням опозиції".

Наступний допит Рудик призначено на 9-00 10 лютого.

Що передувало: 2 лютого голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що Державне бюро розслідувань викликає її як свідка на допит у справі про можливу розтрату партійних коштів.

Передісторія: