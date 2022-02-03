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ДБР підозрює "Голос" у розтраті мільйона гривень. Рудик сходила на допит

Четвер, 3 лютого 2022, 13:42
очільниця "Голосу" Кіра Рудик. фото з її Facebook

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 мільйон гривень. В політсилі заявили про переслідування опозиції.

Джерело: ДБР, очільниця "Голосу" Кіра Рудик у Facebook

Деталі: Вказано, що в ході проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах, вказують у ДБР.

Повідомляється, що в межах кримінального провадження слідчі допитали низку свідків, зокрема, з числа народних депутатів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вийшла з допиту і поспілкувалася з журналістами. Вона стверджує, що справа стосовно її політсили не має під собою ніяких доказів, причин або приводів. Рудик назвала дії ДБР "переслідуванням опозиції".

Наступний допит Рудик призначено на 9-00 10 лютого.

Що передувало: 2 лютого голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що Державне бюро розслідувань викликає її як свідка на допит у справі про можливу розтрату партійних коштів.

Передісторія: 

  • У січні 2021 року НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Рудик відновити фінансування на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.
  • У листопаді один зі членів фракції, який не вважає себе частиною команди, Ярослав Юрчишин заявив, що керівництво партії "відмило" більше пів мільйона гривень з держкоштів через угоди з "невідомими" підрядників. Голова фракції Ярослав Железняк прокоментував ці заяви, що його колеги буцімто працюють на Офіс президента та намагаються медійно перебити "Ваґнерґейт".
  • На початку грудня керівництво партії заявило про конфлікт інтересів у голови НАЗК Олександра Новікова та закликало привести його до адміністративної відповідальності. В агентстві тоді відреагували, що партія хоче уникнути відновлення звітності партій і не декларувати свої витрати перед громадянами, а тому атакує антикорупційні органи.
  • 14 грудня НАЗК виграло касацію у Верховному Суді, який повернув справу на повторний розгляд, але зобов’язав Агентство призупинити фінансування партії "Голос" до завершення розгляду справи в судах.

Українська правда
Теми: ГолосДБР
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