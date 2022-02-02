Трухін вже готовий скласти мандат, але якщо "ситуація змусить"

Народний депутат Олександр Трухін після публікації розслідування "Української правди" про його участь у ДТП заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Джерело: Трухін у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трухіна: "Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи винен я чи ні.

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Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже надали допомогу всім учасникам ДТП.

Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність".

Деталі: У цьому коментарі Трухін нічого не сказав ні про хабар, який пропонував правоохоронцям, ні про те, чому відмовлявся від слідчих дій та не сприяв роботі поліції безпосередньо після ДТП.

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