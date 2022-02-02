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Трухін вже готовий скласти мандат, але якщо "ситуація змусить"

Середа, 2 лютого 2022, 19:49
Трухін вже готовий скласти мандат, але якщо ситуація змусить
УП

Народний депутат Олександр Трухін після публікації розслідування "Української правди" про його участь у ДТП заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Джерело: Трухін у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трухіна: "Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи винен я чи ні.

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Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже надали допомогу всім учасникам ДТП.

Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність".

Деталі: У цьому коментарі Трухін нічого не сказав ні про хабар, який пропонував правоохоронцям, ні про те, чому відмовлявся від слідчих дій та не сприяв роботі поліції безпосередньо після ДТП.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • МВС на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР. 
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". 

Теми: ТрухінДТПСлуга народуВерховна Рада
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