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Трухін вже готовий скласти мандат, але якщо "ситуація змусить"

Середа, 2 лютого 2022, 20:49
УП

Народний депутат Олександр Трухін після публікації розслідування "Української правди" про його участь у ДТП заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Джерело: Трухін у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трухіна: "Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи винен я чи ні.

Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже надали допомогу всім учасникам ДТП.

Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність".

Деталі: У цьому коментарі Трухін нічого не сказав ні про хабар, який пропонував правоохоронцям, ні про те, чому відмовлявся від слідчих дій та не сприяв роботі поліції безпосередньо після ДТП.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • МВС на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР. 
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". 

Теми: ТрухінДТПСлуга народуВерховна Рада
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