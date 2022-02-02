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Трухіна виключили зі "Слуги народу" після відео з місця ДТП

Середа, 2 лютого 2022, 09:39
Олександр Трухін, фото sluga-narodu.com

Народного депутата Олександра Трухіна, причетного до скандально відомого ДТП, виключили з партії "Слуга народу".

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого".

Пряма мова Олени Шуляк: "Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення". 

Деталі: Це рішення послідувало після сюжету "Української правди", який містить відео з місця серпневого ДТП, яке свідчить, що Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і пропонував заплатити поліцейським та постраждалим в аварії.

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.
  • Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.
  • Фракція "Слуга народу" не приймала рішень щодо Трухіна, нібито чекаючи на результати слідства. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".  

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Українська правда
Теми: Слуга народуТрухінДТП
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