Трухіна виключили зі "Слуги народу" після відео з місця ДТП

Народного депутата Олександра Трухіна, причетного до скандально відомого ДТП, виключили з партії "Слуга народу".

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого".

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Пряма мова Олени Шуляк: "Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення".

Деталі: Це рішення послідувало після сюжету "Української правди", який містить відео з місця серпневого ДТП, яке свідчить, що Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і пропонував заплатити поліцейським та постраждалим в аварії.

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Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.

Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.

Фракція "Слуга народу" не приймала рішень щодо Трухіна, нібито чекаючи на результати слідства.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

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