Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від своїх свідчень

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який обгрунтовано підозрюється в убивстві п'ятьох колег на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі УП

Дослівно: "Так, дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з заявою з відмовою від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази.

Досудове розслідування триває.

Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного - це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно у межах чинного законодавства".

Деталі: У бюро наголосили, що всі дії, які проводилися із підозрюваним, відбувалися за участю його захисника.

В свою чергу адвокат Ігор Степанов у коментарі "Радіо Свобода" повідомив, що подав заяви до ДБР та військової прокуратури, якими вимагає визнати Рябчука потерпілим та вимагає відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині.

Водночас Степанов зазначив, що більше не представлятиме Рябчука в суді: у того будуть нові адвокати.

Що передувало: Службовцю Національної гвардії Артемію Рябчуку, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

У своїй промові в суді Рябчук попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину.

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