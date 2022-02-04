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Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від своїх свідчень

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:12
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від своїх свідчень
Артемій Рябчук. фото - graty.me

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який обгрунтовано підозрюється в убивстві п'ятьох колег на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі УП

Дослівно: "Так, дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з заявою з відмовою від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування.  Адже слідство володіє достатнім  масивом доказової бази.

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Досудове розслідування триває.

Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного - це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР  працюють виключно у межах чинного законодавства".

Деталі: У бюро наголосили, що всі дії, які проводилися із підозрюваним, відбувалися за участю його захисника.

ВІДЕО ДНЯ

В свою чергу адвокат Ігор Степанов у коментарі "Радіо Свобода" повідомив, що подав заяви до ДБР та військової прокуратури, якими вимагає визнати Рябчука потерпілим та вимагає відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині.

Водночас Степанов зазначив, що більше не представлятиме Рябчука в суді: у того будуть нові адвокати.

Що передувало: Службовцю Національної гвардії Артемію Рябчуку, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

У своїй промові в суді Рябчук попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину

Передісторія: 

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. 
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижня тому.

Валентина Романенко, УП
Теми: НацгвардіяДБРсуд
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