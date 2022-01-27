Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому

Командування Національної гвардії підтвердило, що Артемій Рябчук намагався завадити бійці колег 3 тижні тому й повідомив про це керівництво.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі з коментарем командувача Нацгвардії Миколи Балана

Пряма мова Балана: "Ще до прибуття в Дніпро ми отримали інформацію, що це могло стати наслідком нестатутних взаємин, психологічного тиску чи зриву.

Спілкуючись з особовим складом варти, військовослужбовцями, які несли службу в одному підрозділі, вивчаючи характеристики даного військовослужбовця, ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями, в який нині затриманий втрутився, щоб розборонити. Про це він доповідав командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося".

Деталі: За словами командування, колеги по службі при попередньому спілкуванні зі слідчими заперечили будь-які факти булінгу чи нестатутних взаємин з Рябчуком. До того ж, більшість особового складу військової частини мають позитивні відгуки про його службу та поведінку.

У ході щоденних медичних оглядів ознак та слідів знущання чи побиття не фіксували. Перед початком служби з Рябчуком спілкувалася психолог, яка перевіряла його психічний стан та звірялась із висновками психолога військово-медичної комісії.

Вона жодних застережень командуванню стосовно Рябчука не робила, як зазначили на брифінгу представники МВС.

Водночас, за даними народної депутатки від "Слуги народу" Юлії Яцик, бійка між колегами Рябчука, про яку зазначив Балан, трапилася два місяці, а не три тижні тому.

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