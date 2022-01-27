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Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому

Четвер, 27 січня 2022, 21:56
Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому
Скриншот відео так званого допиту Рябчука після затримання

Командування Національної гвардії підтвердило, що Артемій Рябчук намагався завадити бійці колег 3 тижні тому й повідомив про це керівництво.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі з коментарем командувача Нацгвардії Миколи Балана

Пряма мова Балана: "Ще до прибуття в Дніпро ми отримали інформацію, що це могло стати наслідком нестатутних взаємин, психологічного тиску чи зриву. 

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Спілкуючись з особовим складом варти, військовослужбовцями, які несли службу в одному підрозділі, вивчаючи характеристики даного військовослужбовця, ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями, в який нині затриманий втрутився, щоб розборонити. Про це він доповідав командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося".

Деталі: За словами командування, колеги по службі при попередньому спілкуванні зі слідчими заперечили будь-які факти булінгу чи нестатутних взаємин з Рябчуком. До того ж, більшість особового складу військової частини мають позитивні відгуки про його службу та поведінку.

У ході щоденних медичних оглядів ознак та слідів знущання чи побиття не фіксували. Перед початком служби з Рябчуком спілкувалася психолог, яка перевіряла його психічний стан та звірялась із висновками психолога військово-медичної комісії.

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Вона жодних застережень командуванню стосовно Рябчука не робила, як зазначили на брифінгу представники МВС.

Водночас, за даними народної депутатки від "Слуги народу" Юлії Яцик, бійка між колегами Рябчука, про яку зазначив Балан, трапилася два місяці, а не три тижні тому.

Передісторія: 

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. О 9:30 ранку солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Затриманому Рябчуку слідчі ДБР повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та неналежному поводженні з вогнепальною зброє. Його психічний стан перевірять у ході експертизи, а також встановлять, чи був він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Прокурори планують у суді клопотати запобіжний захід для Рябчука у вигляді арешту без права внесення застави.
  • У ЗМІ потрапило відео нібито допиту затриманого правоохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик розповіла, що нацгвардієць повідомив керівництву про бійку між солдатами два місяці тому, але натомість керівництво його проігнорувало, а колеги по службі почали знущатися та глузувати.
  • Командувач Нацгвардії Микола Балан через інцидент написав заяву про відставку й вручив її міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському та президентові Володимиру Зеленському. Державне бюро розслідувань зареєструвало також кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Теми: ДніпроНацгвардіянадзвичайна подіяМВС
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