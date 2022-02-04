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Президент Фінляндії заявив про необхідність перегляду Мінських угод

П'ятниця, 4 лютого 2022, 12:34
Президент Фінляндії заявив про необхідність перегляду Мінських угод
Саулі Нііністьо. фото з Вікіпедії

Мінські угоди слід переглянути, щоб знайти рішення для розв'язання кризи, що триває між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нііністьо сказав, що президент Росії Владімір Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.

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За його словами, Мінські угоди були дещо забуті протягом останніх років, але у своїй останній розмові з Путіним російський лідер знову наголосив на їхній важливості.

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністьо.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністьо сказав, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.

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За словами фінського президента, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Детальніше читайте у статті Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.

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