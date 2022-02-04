Президент Фінляндії заявив про необхідність перегляду Мінських угод

Мінські угоди слід переглянути, щоб знайти рішення для розв'язання кризи, що триває між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нііністьо сказав, що президент Росії Владімір Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.

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За його словами, Мінські угоди були дещо забуті протягом останніх років, але у своїй останній розмові з Путіним російський лідер знову наголосив на їхній важливості.

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністьо.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністьо сказав, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.

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За словами фінського президента, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Детальніше читайте у статті Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.