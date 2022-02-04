Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Фінляндії заявив про необхідність перегляду Мінських угод

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:34
Саулі Нііністьо. фото з Вікіпедії

Мінські угоди слід переглянути, щоб знайти рішення для розв'язання кризи, що триває між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нііністьо сказав, що президент Росії Владімір Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.

За його словами, Мінські угоди були дещо забуті протягом останніх років, але у своїй останній розмові з Путіним російський лідер знову наголосив на їхній важливості.

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністьо.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністьо сказав, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.

За словами фінського президента, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Детальніше читайте у статті Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid може зрости до 60 тисяч нових хворих за добу, а зниження з березня – Ляшко

Netflix купив права на показ фільму "Носоріг" Олега Сенцова

"Тисяча за вакцинацію": підлітки тепер можуть отримати виплати

Україна показала свій найкращий результат у чоловічому даунхілі на Олімпіаді

фото У Криворізькій міськраді – обшуки

Covid в Україні: у неділю виявили 23 378 хворих, найбільше у Києві

Усі новини...
Останні новини
11:43
відео"Красиві, але небезпечні": рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах
11:40
фотоГлава МЗС Австрії: суверенітет України – умова нашої власної безпеки
11:39
Глава МЗС Британії у четвер полетить до Москви – ЗМІ
11:35
Covid може зрости до 60 тисяч нових хворих за добу, а зниження з березня – Ляшко
11:29
У ДБР кажуть, що допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі: "за кермом - людина в червоному"
11:15
Для ЗСУ модернізують станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
11:14
Справа Трухіна: ДБР кличе на другий допит поліцейського, який зняв відео
10:59
Netflix купив права на показ фільму "Носоріг" Олега Сенцова
10:55
Ковід у Києві не збавляє обертів – знову понад 2 тисячі хворих за добу
10:47
У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО
Усі новини...