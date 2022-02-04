Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.

Джерело: Daily Mail

Деталі: За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.

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Видання додає, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.

Путін один із небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Зокрема, присутні також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану. Лідери західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів.

Перед цим російський президент провів офіційну зустріч з китайським лідером, на якій, зокрема, сторони підписали спільну заяву із осудом дій НАТО та США.

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