Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.

Джерело: Daily Mail

Деталі: За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.

Видання додає, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.

Путін один із небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Зокрема, присутні також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану. Лідери західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів.

Перед цим російський президент провів офіційну зустріч з китайським лідером, на якій, зокрема, сторони підписали спільну заяву із осудом дій НАТО та США.

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