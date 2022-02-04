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Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

П'ятниця, 4 лютого 2022, 14:39
Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда
Вираз обличчя Путіна в момент появи української збірної. Скриншот трансляції телеканалу CNBC

Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.

Джерело: Daily Mail

Деталі: За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.

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Видання додає, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.

Путін один із небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Зокрема, присутні також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану. Лідери західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів. 

Перед цим російський президент провів офіційну зустріч з китайським лідером, на якій, зокрема, сторони підписали спільну заяву із осудом дій НАТО та США.

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Передісторія: 

  • На зустрічі із Сі Цзіньпінем Путін домігся від Китаю підтримки в протистоянні з НАТО та США, зокрема засудження "розширення Альянсу на Схід".
  • Церемонія відкриття Олімпіади розпочався о 14:00 за київським часом на пекінському стадіоні "Пташине гніздо". Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова.
  • Російські спортсмени втретє поспіль виступають на Олімпіаді без прапора РФ через допінгові скандали.
  • Попри суворі карантинні обмеження та щоденне тестування спорстменів і членів персоналу, на Олімпіаді почався спалах коронавірусу серед спортсменів і членів персоналу.
  • Канада, Австралія, США, Велика Британія, Японія та низка інших країн оголосили бойкот Олімпіаді, зазначивши, що дипломатичні та урядові представники цих країн не будуть відвідувати церемонію відкриття та завершення.

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