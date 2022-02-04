Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда
Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.
Джерело: Daily Mail
Деталі: За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.
Видання додає, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.
Путін один із небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Зокрема, присутні також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану. Лідери західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів.
Перед цим російський президент провів офіційну зустріч з китайським лідером, на якій, зокрема, сторони підписали спільну заяву із осудом дій НАТО та США.
Читайте також: Contra spem spero! Чого очікувати від України на Олімпійських іграх у Пекіні
Передісторія:
- На зустрічі із Сі Цзіньпінем Путін домігся від Китаю підтримки в протистоянні з НАТО та США, зокрема засудження "розширення Альянсу на Схід".
- Церемонія відкриття Олімпіади розпочався о 14:00 за київським часом на пекінському стадіоні "Пташине гніздо". Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова.
- Російські спортсмени втретє поспіль виступають на Олімпіаді без прапора РФ через допінгові скандали.
- Попри суворі карантинні обмеження та щоденне тестування спорстменів і членів персоналу, на Олімпіаді почався спалах коронавірусу серед спортсменів і членів персоналу.
- Канада, Австралія, США, Велика Британія, Японія та низка інших країн оголосили бойкот Олімпіаді, зазначивши, що дипломатичні та урядові представники цих країн не будуть відвідувати церемонію відкриття та завершення.