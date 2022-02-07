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"Не змогли встановити особу": суд відклав запобіжний захід нардепу Кузьміних

Понеділок, 7 лютого 2022, 17:26
Не змогли встановити особу: суд відклав запобіжний захід нардепу Кузьміних
Сергій Кузьміних. фото з його Facebook

Вищий актикорупційний суд відклав до вівторка обрання запобіжного заходу викритому на хабарі нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних.

Джерело: співрозмовники УП у ВАКС і НАБУ

Деталі: Засідання суду відклали до 9:45 8 лютого. Причина - суддя не зміг встановити особу Кузьміних через відсутність у нього відповідного документа.

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Суддя, відповідно, відпустив нардепа.

Як пояснили УП в НАБУ вони мали ухвалу на затримання і привід до суду. Вона закінчує свою дію з моменту приводу.

Дослівно: "Нардепа відпустили. Підстав його затримувати вже не було, попередня ухвала вже не діяла, він не перебував у розшуку".

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Що передувало: 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку. 

Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).

Інкримінований Кузьміних злочин (Зловживання впливом) є нетяжким відповідно до ст.12 ККУ. Згідно з чинним КПК, особі що підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину може бути обрана застава в максимальному розмірі 20 прожиткових мінімумів, що й становить 49 620 грн.

Передісторія:

  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа "Слуги народу".
  • Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
  • Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.

Валентина Романенко, УП
Теми: КузьмінихАнтикорупційний судНАБУ
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