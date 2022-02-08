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Кузьміних повернувся до Києва, але обрання запобіжного заходу знову відклали

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:06
Кузьміних повернувся до Києва, але обрання запобіжного заходу знову відклали
СЕРГІЙ КУЗЬМІНИХ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд продовжує обрання запобіжного заходу підозрюваному у зловживанні впливом нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Кузьміних повернувся з Житомира та бере участь у засіданні суду. Головуючий суддя Олег Ткаченко роз'яснив підозрюваному його права. Адвокатка нардепа оголосила відвід секретарю судового засідання, звинувативши в упередженні. 

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Ткаченко пішов до нарадчої кімнати. Після повернення до зали суду оголосив, що клопотання захисту задоволенню не підлягає. 

На судовому засіданні з’ясувалося, що Кузьміних відмовився отримувати клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Воно було надане йому в суді і з огляду на це Ткаченко оголосив перерву для ознайомлення сторони захисту з документами.

ВІДЕО ДНЯ

Засідання суду відновиться о 10.00 11 лютого.

Що передувало: Кузьміних не з’явився до ВАКС, який має обрати йому запобіжний захід. Народний депутат поїхав до Житомира, де нібито забув паспорт,  іхотів  підключитися до засідання у форматі відеоконференції з тамтешнього суду.

Нагадаємо: Вищий актикорупційний суд 7 лютого відклав на наступний день обрання запобіжного заходу викритому на хабарі нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, оскільки "не зміг встановити його особу" через відсутність належних документів.

Антикорупційники просять заарештувати нардепа на 60 діб із альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).

Передісторія:

  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа "Слуги народу".
  • Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
  • 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку. 

Валентина Романенко, УП
Теми: КузьмінихАнтикорупційний суд
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