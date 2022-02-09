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"Затьмарення": У ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців

Середа, 9 лютого 2022, 11:53
Затьмарення: У ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців
Олексій Сухачов. фото ДБР

Під час першого допиту підозрюваний у розстрілі нацгвардійців Артемій Рябчук сказав, що на момент скоєння злочину перебував у стані "затьмарення та злості", але потім від своїх слів відмовився.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Деталі: Сухачов повідомив, що наразі до Рябчука застосовано заходи посиленої безпеки в місцях його тримання та розповів деталі його показань.

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Пряма мова: "У ході допиту підозрюваний пояснив, що військову службі у цій частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено ним на грунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 21 року та тривало до моменту скоєння злочину.

Це виражалось у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні через повідомлення ним командирам про порушення військового статуту під час несення служб тощо…

Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину перебував у такому емоційному стані як то затьмарення та злості, що обмежувало його усвідомлення дій, які він вчиняв.

ВІДЕО ДНЯ

Ці обставини будуть перевірятися під час психолого-психіатричної експертизи, яка вже проводиться.

Деталі: Водночас Сухачов повідомив, що 3  лютого Рябчук змінив адвоката і відмовився від попередніх показань.

Передісторія: 

  • В ніч на 27 січня на території заводу "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. О 9:30 того ж дня солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва НГУ, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідав хронологію своїх дій. 
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, товариші по службі визнали солдата "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але зазначили, що та подія мала місце 3 тижні тому.
  • Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. 

Валентина Романенко, УП
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