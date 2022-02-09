"Затьмарення": У ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців

Під час першого допиту підозрюваний у розстрілі нацгвардійців Артемій Рябчук сказав, що на момент скоєння злочину перебував у стані "затьмарення та злості", але потім від своїх слів відмовився.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Деталі: Сухачов повідомив, що наразі до Рябчука застосовано заходи посиленої безпеки в місцях його тримання та розповів деталі його показань.

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Пряма мова: "У ході допиту підозрюваний пояснив, що військову службі у цій частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено ним на грунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 21 року та тривало до моменту скоєння злочину.

Це виражалось у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні через повідомлення ним командирам про порушення військового статуту під час несення служб тощо…

Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину перебував у такому емоційному стані як то затьмарення та злості, що обмежувало його усвідомлення дій, які він вчиняв.

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Ці обставини будуть перевірятися під час психолого-психіатричної експертизи, яка вже проводиться.

Деталі: Водночас Сухачов повідомив, що 3 лютого Рябчук змінив адвоката і відмовився від попередніх показань.

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