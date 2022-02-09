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Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через війська РФ у Білорусі

Середа, 9 лютого 2022, 18:48
Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через війська РФ у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін (праворуч). Фото: Getty Images

Країни Балтії активували механізм зниження ризиків ОБСЄ через нарощування військових сил у Білорусі.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Литва, Латвія та Естонія активували механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ щодо Білорусі у зв'язку з нарощуванням військової потужності, яке спостерігається в країні. Тепер Мінськ має 48 годин, щоб відповісти", - написав Джозвяк.

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У четвер Росія розпочинає активну фазу масштабних військових навчань у Білорусі, які НАТО назвав найбільшим розгортанням із часів холодної війни.

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Вони триватимуть до 20 лютого і є частиною нарощування російських військ поблизу України, що викликало побоювання вторгнення. Кремль заявив, що російські війська повернуться у свої постійні гарнізони після закінчення навчань.

Але останніми місяцями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно пропонував розмістити російські ядерні ракети на своїй території. Москва та Мінськ також погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проєкту "союзної держави". Російські військові літаки наразі регулярно патрулюють білоруський кордон.

Про те, що стоїть за такими заявами білоруського диктатора і наскільки варто непокоїтися через його погрози дивіться у відеоблозі редактора "Європейської правди" Юрія Панченка, а також читайте у його статті Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні.

Теми: ЕстоніяЛатвіяЛитваБілорусь
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