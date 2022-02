Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через війська РФ у Білорусі

Країни Балтії активували механізм зниження ризиків ОБСЄ через нарощування військових сил у Білорусі.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Литва, Латвія та Естонія активували механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ щодо Білорусі у зв'язку з нарощуванням військової потужності, яке спостерігається в країні. Тепер Мінськ має 48 годин, щоб відповісти", - написав Джозвяк.

today 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 activated the OSCE Vienna document risk reduction mechanism vis a vis #Belarus for the military build up seen in the country. Minsk now has 48 hours to respond. #Russia #Ukraine