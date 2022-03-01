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Іспанія легалізує мігрантів з України

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 04:37
прапор Іспанії, фото: pixabay

В Іспанії мають намір легалізувати усіх українських мігрантів.

Джерело: прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез у Twitter, Укрінформ

Пряма мова Санчеза: "В Іспанії мешкають близько 100 тис. українців.

Ми маємо намір ухвалити кілька рішень, аби вони тут легально жили й працювали, а також мали гарантований доступ до освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, як усі громадяни цієї держави".

Деталі: Санчез наголосив, що Європа втратить значно більше, якщо толеруватиме руйнування Путіним світового порядку, ніж якщо застосовуватиме проти РФ жорсткі санкції.

"Скільки коштуватиме нам, якщо ми дозволимо Путіну порушувати міжнародне право? Для Європи ціна буде абсолютно неприйнятною, значно вищою за ту, що ми заплатимо через економічні санкції", – зазначив прем’єр.

Теми: Іспаніяміграція
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