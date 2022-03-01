Колона ворога може попрямувати на Кривий Ріг – Вілкул
Вівторок, 1 березня 2022, 13:48
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив, що у районі Баштанки зафіксували рух техніки ворога, яка може рухатися в сторону Кривого Рогу.
Джерело: Facebook Вілкула
Дослівно: "У районі Баштанки виявлено рух великої колони техніки супротивника.
Можливий напрямок руху колони – у напрямку Кривого Рогу.
Прошу всі підприємства відпустити працівників додому, всім стежити за інформаційними повідомленнями, бути готовими пройти до укриття".
Деталі: Вілкул закликав не панікувати: "На виконання часу одна година".
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