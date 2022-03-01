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Колона ворога може попрямувати на Кривий Ріг – Вілкул

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 12:48

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив, що у районі Баштанки зафіксували рух техніки ворога, яка може рухатися в сторону Кривого Рогу.

Джерело: Facebook Вілкула

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Дослівно: "У районі Баштанки виявлено рух великої колони техніки супротивника.

Можливий напрямок руху колони – у напрямку Кривого Рогу.

Прошу всі підприємства відпустити працівників додому, всім стежити за інформаційними повідомленнями, бути готовими пройти до укриття".

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Деталі: Вілкул закликав не панікувати: "На виконання часу одна година".

Теми: Кривий РігвійнаРосія
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