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Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 05:28
фото: Twitter Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.

На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".

Деталі: У допис Блінкен додав світлину із зображенням жінок і написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".

Передісторія:

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  • Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
  • Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
  • Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.
  • 8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
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