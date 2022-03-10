Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 04:28
Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда
фото: Twitter Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.

Реклама:

На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".

Деталі: У допис Блінкен додав світлину із зображенням жінок і написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".

Передісторія:

  • Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
  • Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
  • Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.
  • 8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: