Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда
Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.
Джерело: Блінкен у Twitter
Пряма мова: "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.
На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".
Деталі: У допис Блінкен додав світлину із зображенням жінок і написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Передісторія:
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- Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
- Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
- Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.
- 8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.