Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.

На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".

Деталі: У допис Блінкен додав світлину із зображенням жінок і написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH