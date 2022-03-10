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История повторилась: Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 05:28
фото: Twitter Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию в городах Украины после нападения России (в частности в Мариуполе) с Ленинградской блокадой.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны.

К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города".

Детали: В сообщение Блинкен добавил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".

Предыстория:

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  • Около 16:30 9 марта русские захватчики сбросили несколько мощных бомб с самолетов на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.
  • 8 марта оккупанты предложили жителям Мариуполя эвакуироваться под дулами их автоматов в Ростов-на-Дону в РФ.

Темы: войнаУкраинаРосcияСША
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