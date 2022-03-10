История повторилась: Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда
Четверг, 10 марта 2022, 04:28
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию в городах Украины после нападения России (в частности в Мариуполе) с Ленинградской блокадой.
Источник: Блинкен в Twitter
Прямая речь: "Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны.
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К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города".
Детали: В сообщение Блинкен добавил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Около 16:30 9 марта русские захватчики сбросили несколько мощных бомб с самолетов на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
- Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
- Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.
- 8 марта оккупанты предложили жителям Мариуполя эвакуироваться под дулами их автоматов в Ростов-на-Дону в РФ.