История повторилась: Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию в городах Украины после нападения России (в частности в Мариуполе) с Ленинградской блокадой.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны.

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К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города".

Детали: В сообщение Блинкен добавил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH ВИДЕО ДНЯ March 9, 2022

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