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На Запоріжжі мешканці міст вийшли на протести проти російських окупантів

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 16:22
На Запоріжжі мешканці міст вийшли на протести проти російських окупантів
Мітинг у Мелітополі 10 березня. Скриншот відео Суспільне Запоріжжя

У Мелітополі та Приморську, тимчасово захоплених російськими окупаційними військами, мирні мешканці вийшли на протести проти загарбників.

Джерело: трансляції місцевих ЗМІ та активістів

Деталі: У захопленому Мелітополі громадяни виходять на мітинги проти окупації уже десяту добу поспіль. 

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Мешканці пройшли ходою центром міста із українськими прапорами.

За словами співорганізаторки мітингу Ольги Гайсумової, на акцію вийшло близько півтори тисяч громадян.

Місцеві видання в Мелітополі поширили відеозапис, як люди закидали паперовими літачками будівлю місцевого управління Служби безпеки, яку зайняли російські окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

У Приморську, розташованому неподалік Бердянська на узбережжі Азовського моря, люди зібралися на вулиці послухати місцеву владу про ситуацію в місті, а потім рушили ходою центром міста з українськими прапорами.

Передісторія: 

  • Російські окупанти захопили телевежу та радіо в Мелітополі. У захопленому Бердянську по радіо транслюють російську пропаганду та пропонують жителям списати борги за комунальні послуги. Крім того, навертають отримати паспорти громадянина РФ упродовж двох діб.
  • На Херсонщині, більша частина якої також тимчасово захоплена окупаційними військами РФ, проходять регулярні мітинги та акції непокори проти російських загарбників.
  • Окупанти привезли підрозділи росгвардії з Кримського півострова до Херсонщини, щоб зламати опір місцевого населення. Росгвардія затримала і взяли в заручники близько чотирьох сотень жителів Херсонщини, які виходили на мітинги проти російських загарбників.
  • У Херсоні російські військові захопили 9 березня СІЗО і готують його для ув’язнення місцевих мешканців, які виступають проти окупації.

Теми: Запорізька областьмітингиРосіяМелітополь
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