На Запоріжжі мешканці міст вийшли на протести проти російських окупантів
У Мелітополі та Приморську, тимчасово захоплених російськими окупаційними військами, мирні мешканці вийшли на протести проти загарбників.
Джерело: трансляції місцевих ЗМІ та активістів
Деталі: У захопленому Мелітополі громадяни виходять на мітинги проти окупації уже десяту добу поспіль.
Мешканці пройшли ходою центром міста із українськими прапорами.
За словами співорганізаторки мітингу Ольги Гайсумової, на акцію вийшло близько півтори тисяч громадян.
Місцеві видання в Мелітополі поширили відеозапис, як люди закидали паперовими літачками будівлю місцевого управління Служби безпеки, яку зайняли російські окупанти.
У Приморську, розташованому неподалік Бердянська на узбережжі Азовського моря, люди зібралися на вулиці послухати місцеву владу про ситуацію в місті, а потім рушили ходою центром міста з українськими прапорами.
Передісторія:
- Російські окупанти захопили телевежу та радіо в Мелітополі. У захопленому Бердянську по радіо транслюють російську пропаганду та пропонують жителям списати борги за комунальні послуги. Крім того, навертають отримати паспорти громадянина РФ упродовж двох діб.
- На Херсонщині, більша частина якої також тимчасово захоплена окупаційними військами РФ, проходять регулярні мітинги та акції непокори проти російських загарбників.
- Окупанти привезли підрозділи росгвардії з Кримського півострова до Херсонщини, щоб зламати опір місцевого населення. Росгвардія затримала і взяли в заручники близько чотирьох сотень жителів Херсонщини, які виходили на мітинги проти російських загарбників.
- У Херсоні російські військові захопили 9 березня СІЗО і готують його для ув’язнення місцевих мешканців, які виступають проти окупації.