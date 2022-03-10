На Запоріжжі мешканці міст вийшли на протести проти російських окупантів

У Мелітополі та Приморську, тимчасово захоплених російськими окупаційними військами, мирні мешканці вийшли на протести проти загарбників.

Джерело: трансляції місцевих ЗМІ та активістів

Деталі: У захопленому Мелітополі громадяни виходять на мітинги проти окупації уже десяту добу поспіль.

Мешканці пройшли ходою центром міста із українськими прапорами.

За словами співорганізаторки мітингу Ольги Гайсумової, на акцію вийшло близько півтори тисяч громадян.

Місцеві видання в Мелітополі поширили відеозапис, як люди закидали паперовими літачками будівлю місцевого управління Служби безпеки, яку зайняли російські окупанти.

У Приморську, розташованому неподалік Бердянська на узбережжі Азовського моря, люди зібралися на вулиці послухати місцеву владу про ситуацію в місті, а потім рушили ходою центром міста з українськими прапорами.

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