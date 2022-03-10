На Запоріжжі мешканці міст вийшли на протести проти російських окупантів

У Мелітополі та Приморську, тимчасово захоплених російськими окупаційними військами, мирні мешканці вийшли на протести проти загарбників.

Джерело: трансляції місцевих ЗМІ та активістів

Деталі: У захопленому Мелітополі громадяни виходять на мітинги проти окупації уже десяту добу поспіль.

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Мешканці пройшли ходою центром міста із українськими прапорами.

За словами співорганізаторки мітингу Ольги Гайсумової, на акцію вийшло близько півтори тисяч громадян.

Місцеві видання в Мелітополі поширили відеозапис, як люди закидали паперовими літачками будівлю місцевого управління Служби безпеки, яку зайняли російські окупанти.

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У Приморську, розташованому неподалік Бердянська на узбережжі Азовського моря, люди зібралися на вулиці послухати місцеву владу про ситуацію в місті, а потім рушили ходою центром міста з українськими прапорами.

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