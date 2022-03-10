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В Запорожье жители городов вышли на протесты против российских оккупантов

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 17:22

В Мелитополе и Приморске, временно захваченных русскими оккупационными войсками, мирные жители вышли на протесты против захватчиков.

Источник: трансляции местных СМИ и активистов

Детали: В захваченном Мелитополе граждане выходят на митинги против оккупации уже десятые сутки подряд.

Жители прошли шествием по центру города с украинскими флагами.

По словам соорганизатора митинга Ольги Гайсумовой, на акцию вышло около полутора тысяч граждан.

Местные издания в Мелитополе распространили видеозапись, как люди забросали бумажными самолетиками здание местного управления Службы безопасности, которое заняли российские оккупанты.

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В Приморске, расположенном неподалеку Бердянска на побережье Азовского моря, люди собрались на улице послушать представителей местных властей о ситуации в городе, а затем двинулись по шествию по центру города с украинскими флагами.

Предыстория:

  • Русские оккупанты захватили телебашню и радио в Мелитополе. В захваченном Бердянске по радио транслируют российскую пропаганду и предлагают жителям списать долги за коммунальные услуги. Кроме того, обращают внимание получить паспорта гражданина РФ в течение двух суток.
  • В Херсонской области, большая часть которой также временно захвачена оккупационными войсками РФ, проходят регулярные митинги и акции неповиновения против российских захватчиков.
  • Оккупанты привезли подразделения росгвардии из Крымского полуострова в Херсон, чтобы сломить сопротивление местного населения. Росгвардия задержала и взяли в заложники около четырех сотен жителей населенных пунктов Херсонской области, выходивших на митинги против российских захватчиков.

В Херсоне российские военные захватили 9 марта СИЗО и готовят его для заключения местных жителей, выступающих против оккупации.

Темы: Запорожская областьмитингиРосcияМелитополь
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