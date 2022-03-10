Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье жители городов вышли на протесты против российских оккупантов

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 16:22
В Запорожье жители городов вышли на протесты против российских оккупантов

В Мелитополе и Приморске, временно захваченных русскими оккупационными войсками, мирные жители вышли на протесты против захватчиков.

Источник: трансляции местных СМИ и активистов

Детали: В захваченном Мелитополе граждане выходят на митинги против оккупации уже десятые сутки подряд.

Реклама:

Жители прошли шествием по центру города с украинскими флагами.

По словам соорганизатора митинга Ольги Гайсумовой, на акцию вышло около полутора тысяч граждан.

Местные издания в Мелитополе распространили видеозапись, как люди забросали бумажными самолетиками здание местного управления Службы безопасности, которое заняли российские оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ

В Приморске, расположенном неподалеку Бердянска на побережье Азовского моря, люди собрались на улице послушать представителей местных властей о ситуации в городе, а затем двинулись по шествию по центру города с украинскими флагами.

Предыстория:

  • Русские оккупанты захватили телебашню и радио в Мелитополе. В захваченном Бердянске по радио транслируют российскую пропаганду и предлагают жителям списать долги за коммунальные услуги. Кроме того, обращают внимание получить паспорта гражданина РФ в течение двух суток.
  • В Херсонской области, большая часть которой также временно захвачена оккупационными войсками РФ, проходят регулярные митинги и акции неповиновения против российских захватчиков.
  • Оккупанты привезли подразделения росгвардии из Крымского полуострова в Херсон, чтобы сломить сопротивление местного населения. Росгвардия задержала и взяли в заложники около четырех сотен жителей населенных пунктов Херсонской области, выходивших на митинги против российских захватчиков.

В Херсоне российские военные захватили 9 марта СИЗО и готовят его для заключения местных жителей, выступающих против оккупации.

Темы: Запорожская областьмитингиРосcияМелитополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: