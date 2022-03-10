Росія висунула нові вимоги до пропуску гуманітарних колон

У Росії висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон з міст України з 11 березня – заздалегідь надані списки супроводжуючих та вилучення мобільних телефонів у всіх, крім представників Червоного Хреста.

Джерело: керівник російського міжвідомчого штабу з гуманітарного реагування в Україні, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Попереджаємо українську сторону, що надалі гуманітарні колони пропускатимуться лише після завчасного надання списків автомобільного транспорту та посадових осіб, які супроводжують гуманітарні колони, у тому числі водіїв, за такою формою: номер по порядку, марка транспортного засобу, реєстраційний номер, П.І.Б., номер паспорта, громадянство, для водіїв – номер посвідчення водія із зазначенням дозволених категорій транспортних засобів".

"Звертаємо увагу, що з метою виключення збору розвідувальних даних про розташування підрозділів Збройних сил Росії кожна колона перевірятиметься на наявність засобів зв'язку та комунікації".

"Телефони та інші засоби комунікації дозволяється мати лише представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, решті посадових осіб будь-які технічні засоби комунікації заборонені, у разі виявлення таких, вони підлягають вилученню".

Деталі: Росія знову обіцяє у п'ятницю оголосити "режим тиші" для можливості забезпечити роботу гуманітарних коридорів із Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

За словами Мізінцева, РФ пропонує можливість виїхати з цих міст до РФ, а також до інших міст України (з м. Суми – до Полтави, з Харкова за погодженням до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, з Чернігова – у південному напрямку за погодженням з українською стороною).

Що передувало: Раніше Мізінцев заявив, що гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з України до Росії відкриватимуться щодня з 10:00 без погоджень із Києвом.

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