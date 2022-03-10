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Россия выдвинула новые требования к пропуску гуманитарных колонн

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 23:38
эвакуация из Сум 8 марта, фото из FACEBOOK Дмитрия ЖИВИЦКОГО

В России выдвинули новые требования к пропуску гуманитарных колонн из городов Украины с 11 марта – заранее предоставленные списки сопровождающих и изъятие мобильных телефонов у всех, кроме представителей Красного Креста.

Источник: руководитель российского межведомственного штаба по гуманитарному реагированию в Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Предупреждаем украинскую сторону, что в дальнейшем гуманитарные колонны будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей – номер водительского удостоверения с указанием разрешенных категорий транспортных средств".

"Обращаем внимание, что с целью исключения сбора разведывательных данных о расположении подразделений Вооруженных сил России каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации".

"Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, в случае обнаружения таковых, они подлежат изъятию".

Детали: Россия снова обещает в пятницу объявить "режим тишины" для возможности обеспечить работу гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

По словам Мизинцева, РФ предлагает возможность выехать из этих городов в РФ, а также в другие города Украины (из г. Сумы – в Полтаву, из Харькова по согласованию во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, из Чернигова – в южном направлении по согласованию с украинской стороной).

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Что предшествовало: Ранее Мизинцев заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины в Россию будут открываться ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом.

Предыстория:

  • Оккупанты постоянно срывают запланированную эвакуацию, в частности, из Бучанского района Киевской области и Мариуполя.
  • Из-за постоянных обстрелов никто не был эвакуирован гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье, как планировалось, также в город не смогла попасть гуманитарная помощь.
  • 9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди вынуждены были, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей. 10 марта из Бучи наконец-то эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.

Темы: Росcияэвакуациявойна
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