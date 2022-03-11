Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські війська планують оточити Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини – Труханов

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 14:12
Банер із відомим напрямком руху російському агресору на вулиці Ришельєвській в центрі Одеси. Фото: getty images

На думку Одеського міського голови Геннадія Труханова, російські окупанти змінили плани нападу на місто з моря та планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров’я.

Джерело: пресбрифінг Труханова

Пряма мова Труханова: "За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.

Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині – ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні".

Деталі: Труханов припускає, що після оточення на суходолі, російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.

Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.

За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.

Передісторія:

  • 10 березня російський корабель-розвідник наблизився до Одеси та здійснив 5 пострілів угору в небо. За словами військової адміністрації міста, росіяни намагалися з'ясувати місцерозташування українських засобів ППО.
  • Одесити обклали славетний пам'ятник Дюку біля Потьомкінських сходів мішками з піском, а на вулиці Дерибасівській встановили протитанкові їжаки: востаннє місто зазнавало таких перетворень у часи Другої світової війни.
  • Розвідка США не має підстав вважати, що росіяни здійснять десантну операцію з моря.
  • У попередні тижні війни російські агресори проводили демонстраційні дії військового флоту на одеському напрямку.

Теми: ОдесаРосіявійнаЧорне море
powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Усі новини...
Одеса
Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси – ОВА
Одесити рятують Дюка: обклали тисячею мішків з піском
Голова Одещини – "одеситам із краснодарським акцентом": Тут знайдете смерть
Останні новини
10:30
Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до комп’ютерів – Сирота
10:24
Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні
10:18
ФК "Барселона" оголосив про спонсорську угоду зі Spotify: стадіон клубу вперше перейменують
10:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
10:04
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
10:02
Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради
09:59
відеоЧервоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
09:58
Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію – Енергоатом
09:57
Терористи не пройшли: Котін розповів, як росіян відкинули від Південноукраїнської АЕС
09:53
Росіяни вже вбили 103 українські дитини
Усі новини...