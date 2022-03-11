Російські війська планують оточити Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини – Труханов

На думку Одеського міського голови Геннадія Труханова, російські окупанти змінили плани нападу на місто з моря та планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров’я.

Джерело: пресбрифінг Труханова

Пряма мова Труханова: "За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.

Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині – ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні".

Деталі: Труханов припускає, що після оточення на суходолі, російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.

Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.

За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.

Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.

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