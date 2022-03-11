Російські війська планують оточити Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини – Труханов
На думку Одеського міського голови Геннадія Труханова, російські окупанти змінили плани нападу на місто з моря та планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров’я.
Джерело: пресбрифінг Труханова
Пряма мова Труханова: "За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.
Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині – ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні".
Деталі: Труханов припускає, що після оточення на суходолі, російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.
Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.
За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.
Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.
Передісторія:
- 10 березня російський корабель-розвідник наблизився до Одеси та здійснив 5 пострілів угору в небо. За словами військової адміністрації міста, росіяни намагалися з'ясувати місцерозташування українських засобів ППО.
- Одесити обклали славетний пам'ятник Дюку біля Потьомкінських сходів мішками з піском, а на вулиці Дерибасівській встановили протитанкові їжаки: востаннє місто зазнавало таких перетворень у часи Другої світової війни.
- Розвідка США не має підстав вважати, що росіяни здійснять десантну операцію з моря.
- У попередні тижні війни російські агресори проводили демонстраційні дії військового флоту на одеському напрямку.