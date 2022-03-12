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Окупанти намагаються залучити найманців з ОРДЛО та окупованих територій Грузії

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 19:29
Російські бойовики на вулицях Донецька 11 березня. фото: getty images

Російське військове командування почало залучати до бойових дій проти українських захисників найманців з окупованих Абхазії, Південної Осетії та мешканців Донеччини та Луганщини.

Джерело: зведення Генерального штабу Збройних Сил станом на 18 годину 12 березня

Дослівно: "З огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил Російської Федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів РФ".

Деталі: Водночас, морально-психологічний стан окупантів, які вже перебувають на території України, є вкрай низьким.

За даними Генштабу, серед російських загарбників почастішали спроби дезертирства. 

У зведенні зазначили, що в окупаційних військ РФ є значні логістичні пробелми через довгі лінії комунікацій. Через неспроможність тилового забезпечення окупанти почали вдаватися до мародерства і грабежу серед місцевого населення, крамниць та аптек у захоплених населених пунктах.

У Генштабі попереджають, що на Волинському напрямку зберігаються ризик диверсій як на воєнних, так і цивільних об’єктах.

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Попри спроби ворожих військ закріпити позиції, українські захисники продовжують здійснювати оборонні операції на всіх напрямках.

Передісторія: 

  • Підрозділи Збройних Сил зуміли за добу 12 березня звільнити два населених пункти на Чернігівщині.
  • Захисники Маріуполя закликали воєнно-політичне командування вдарити в тил російських окупантів, зокрема "Байрактарами".
  • Українські захисники встановили, що мобілізованих з ОРДЛО підвезли до Миколаєва для спроби взяття міста штурмом.

Теми: АбхазіяПівденна ОсетіяРосіявійна
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