Окупанти намагаються залучити найманців з ОРДЛО та окупованих територій Грузії

Російське військове командування почало залучати до бойових дій проти українських захисників найманців з окупованих Абхазії, Південної Осетії та мешканців Донеччини та Луганщини.

Джерело: зведення Генерального штабу Збройних Сил станом на 18 годину 12 березня

Дослівно: "З огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил Російської Федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів РФ".

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Деталі: Водночас, морально-психологічний стан окупантів, які вже перебувають на території України, є вкрай низьким.

За даними Генштабу, серед російських загарбників почастішали спроби дезертирства.

У зведенні зазначили, що в окупаційних військ РФ є значні логістичні пробелми через довгі лінії комунікацій. Через неспроможність тилового забезпечення окупанти почали вдаватися до мародерства і грабежу серед місцевого населення, крамниць та аптек у захоплених населених пунктах.

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У Генштабі попереджають, що на Волинському напрямку зберігаються ризик диверсій як на воєнних, так і цивільних об’єктах.

Попри спроби ворожих військ закріпити позиції, українські захисники продовжують здійснювати оборонні операції на всіх напрямках.

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