Оккупанты пытаются привлечь наемников из ОРДЛО и оккупированных территорий Грузии

Российское военное командование начало привлекать к боевым действиям в Украине наемников из оккупированных Абхазии, Южной Осетии и мобилизовать жителей Донецкой и Луганской областей.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных Сил на 18 часов 12 марта

Дословно: "Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил Российской Федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений РФ".

Детали: Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупантов, которые уже находятся на территории Украины, крайне низкое.

По данным Генштаба, среди российских захватчиков участились попытки дезертирства.

В сводке отметили, что у оккупационных войск РФ имеются значительные логистические пробелы из-за длинных линий коммуникаций. Из-за невозможности наладить тыловое обеспечение оккупанты начали прибегать к мародерству и грабежу среди местного населения, магазинов и аптек в захваченных населенных пунктах.

В Генштабе предупреждают, что на Волынском направлении сохраняются риски диверсий как на военных, так и гражданских объектах.

Несмотря на попытки вражеских войск закрепить позиции, украинские защитники продолжают осуществлять оборонные операции по всем направлениям.

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