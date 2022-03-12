Оккупанты пытаются привлечь наемников из ОРДЛО и оккупированных территорий Грузии
Российское военное командование начало привлекать к боевым действиям в Украине наемников из оккупированных Абхазии, Южной Осетии и мобилизовать жителей Донецкой и Луганской областей.
Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных Сил на 18 часов 12 марта
Дословно: "Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил Российской Федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений РФ".
Детали: Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупантов, которые уже находятся на территории Украины, крайне низкое.
По данным Генштаба, среди российских захватчиков участились попытки дезертирства.
В сводке отметили, что у оккупационных войск РФ имеются значительные логистические пробелы из-за длинных линий коммуникаций. Из-за невозможности наладить тыловое обеспечение оккупанты начали прибегать к мародерству и грабежу среди местного населения, магазинов и аптек в захваченных населенных пунктах.
В Генштабе предупреждают, что на Волынском направлении сохраняются риски диверсий как на военных, так и гражданских объектах.
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Несмотря на попытки вражеских войск закрепить позиции, украинские защитники продолжают осуществлять оборонные операции по всем направлениям.
Предыстория:
- Подразделения Вооруженных Сил сумели за сутки 12 марта освободить два населенных пункта в Черниговской области.
- Защитники Мариуполя призвали военно-политическое командование ударить в тыл российских оккупантов, в частности "Байрактарами".
- Украинские защитники установили, что мобилизованных жителей ОРДЛО подвезли в Николаев для попытки взятия города штурмом.