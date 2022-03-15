За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну – генерал США

На думку колишнього командувача армії США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, за 10 днів у Росії вичерпаються можливості провадити активні бойові дії в Україні.

Джерело: Бен Годжес в ефірі американського телеканалу MSNBC

Пряма мова Годжеса: "Росія перейшла до війни на виснаження, як-то бомбардування по містах, вбиваючи мирних людей на дорогах.

Їм бракує трьох ключових речей: їм бракує часу, їм бракує особового складу і, я вважаю, у них закінчуються боєприпаси.

За приблизно 10 днів – це моя оцінка – і за умови, що ми, Захід, не тільки продовжимо, але й посилимо наше постачання для українських сил, щоби вони мали змогу знищувати російську артилерію, армію й відбивати ракетні удари. За умови, що ми це зробимо, то за 10 днів росіяни перетнуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активні бойові дії в цій війні.

Насправді, почасти тут кожен діє наввипередки, Тобто, українцям треба зуміти вистояти до моменту, коли в Росії закінчаться можливості".

Деталі: Генерал має на увазі, що в ході ведення війни є момент "кульмінації" (англійською culmination point), до якого збройним силам потрібно досягти всіх стратегічних завдань і цілей.

Після цього, будь-які дії, маневри та витрати будуть марними, бо не приноситимуть більшої користі, ніж передбачалось отримати за вкладені ресурси та кошти.

Якщо російській армії не вдасться досягти своїх запланованих цілей у проміжку наступних 10 днів, то, на думку Годжеса, будь-які подальші дії будуть надзвичайно збитковими й означатимуть фактичну поразку Росії.

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