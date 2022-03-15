За 10 дней в России иссякнут возможности вести активную войну – генерал США

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, за 10 дней у России иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине.

Источник: Бен Годжес в эфире американского телеканала MSNBC

Прямая речь Ходжеса: "Россия перешла к войне на истощение, как-то совершая бомбардировки по городам, убивая мирных людей на дорогах.

Им не хватает трех ключевых вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считаю, у них заканчиваются боеприпасы.

Приблизительно за 10 дней – это моя оценка – и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и усилим поставки для украинских сил, чтобы они уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней русские пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне.

На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности".

Детали: Генерал подразумевает, что в ходе ведения войны есть момент "кульминации" (на английском culmination point), к которому нужно достичь всех стратегических задач и целей.

После этого, любые действия, маневры и расходы будут напрасны, потому что не будут приносить большей пользы, чем ожидалось получить от вложенных ресурсов и средств.

Если российской армии не удастся достичь своих запланированных целей в промежутке следующих 10 дней, то, по мнению Ходжеса, какие-либо дальнейшие действия будут чрезвычайно убыточны и означают фактическое поражение России.

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