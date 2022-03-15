Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За 10 дней в России иссякнут возможности вести активную войну – генерал США

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 00:08
Украинские защитники стоят возле уничтоженной техники русских оккупантов на окраинах Харькова. Фото: Макс Левин

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, за 10 дней у России иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине.

Источник: Бен Годжес в эфире американского телеканала MSNBC

Прямая речь Ходжеса: "Россия перешла к войне на истощение, как-то совершая бомбардировки по городам, убивая мирных людей на дорогах.

Им не хватает трех ключевых вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считаю, у них заканчиваются боеприпасы.

Приблизительно за 10 дней – это моя оценка – и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и усилим поставки для украинских сил, чтобы они уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней русские пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне.

На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности".

Детали: Генерал подразумевает, что в ходе ведения войны есть момент "кульминации" (на английском culmination point), к которому нужно достичь всех стратегических задач и целей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

После этого, любые действия, маневры и расходы будут напрасны, потому что не будут приносить большей пользы, чем ожидалось получить от вложенных ресурсов и средств.

Если российской армии не удастся достичь своих запланированных целей в промежутке следующих 10 дней, то, по мнению Ходжеса, какие-либо дальнейшие действия будут чрезвычайно убыточны и означают фактическое поражение России.

Предыстория:

  • Российское военное командование пригрозило, что будет осуществлять дальнейшие ракетные и авиационные удары по промышленным объектам в Украине, прежде всего объектам военно-промышленного комплекса, и по местам дислокации "иностранных наемников".
  • Украинская разведка предупредила, что русские военные будут прибегать к мародерству и насилию в отношении гражданских, потому что у оккупантов сильные проблемы с коммуникациями и линиями снабжения.
  • По данным Главного управления разведки Министерства обороны, во властных кругах России за продолжение войны выступают только российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
  • По данным украинских разведчиков, Россия планирует пополнить свои подразделения в Украине наемниками из Сирии, Ливии и оккупированных Россией территорий Грузии и Молдовы.
  • 10 марта издание Washington Post сообщало, что у американского правительства нет четкого понимания, когда может закончиться война в Украине.

Темы: СШАРосcиявойнаармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

фото, видеоПосле значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Все новости...
США
США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ
Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиями
Россия просит у Китая военное питание и финансовую поддержку – CNN
Последние новости
10:15
Царев предложил сдать Кривой Рог, Вилкул отправил его вслед за русским кораблем 
10:04
У Киева и Москвы есть сближение по критическим вопросам – глава МИД Турции
09:58
Ни сантиметра врагу: центр Рубежного зачищают от оккупантов
09:53
"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП
09:51
Активисты продолжают блокаду польско-белорусской границы, очередь из фур уже 45 км
09:50
Футбол: суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА
09:35
Автобусы для эвакуации мариупольцев заехали в Бердянск
09:32
Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах
09:26
видео7 гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта
09:10
Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами
Все новости...