Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Росіяни вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома".

Деталі: В ОВА також повідомили, що в понеділок в окупованому Бердянську відбувся мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Озброєні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів.

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