Зеленський попросив прем’єра Ізраїля допомогти звільнити мера Мелітополя з полону

Президент Володимир Зеленський попросив ізраїльського прем’єра-міністра Нафталі Бенета посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів.

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Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів".

Деталі: У пресслужбі Бенета повідомили, що розмова лідерів двох країн тривала понад годину.

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