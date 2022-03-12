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Зеленський попросив прем’єра Ізраїля допомогти звільнити мера Мелітополя з полону

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 23:42
Прем'єр-міністр ізраїля Нефтелі Беннет. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський попросив ізраїльського прем’єра-міністра Нафталі Бенета посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. 

Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів".

Деталі: У пресслужбі Бенета повідомили, що розмова лідерів двох країн тривала понад годину.

Передісторія:

  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження.
  • 12 березня мешканці міста вийшли на протести біля райдержадміністрації з вимогою до окупантів звільнити Федорова. Російські загарбники викрали прямо з протестів активістку Ольги Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Зеленський звернувся до світових лідерів допомогти звільнити Федорова з полону окупантів. За його словами, окупанти катують Федорова, аби він на відео сказав, що підтримує окупаційну адміністрацію в місті.
  • Увечері 12 березня окупанти призначили в.о. мера міста депутатку від "Опозиційного блоку", яка закликала мешканців не чинити опору російським загарбникам та визнати їхню владу.
  • Американські журналісти повідомили, що Бенет радив Зеленському піти на поступки та виконати вимоги Путіна, аби зберегти життя своїх громадян. Однак, в Офісі президента заперечили, що в розмові Зеленського з Бенетом звучали такі пропозиції.

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Теми: МелітопольІзраїльЗеленськийРосія
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