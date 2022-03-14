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Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 22:16
Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА
Іван Федоров, фото з Facebook

Росіяни вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

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Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома".

Деталі: В ОВА також повідомили, що в понеділок в окупованому Бердянську відбувся мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Озброєні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Мелітопольці від першого дня в'їзду російських окупантів у місто виходять на мітинги і скандуюють українською та російською мовою "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
  • 10 березня окупанти викрали в Мелітополі депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, однак згодом відпустили.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження. Президент Володимир Зеленський заявив, що міського голову Мелітополя катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.
  • 12 березня мешканці міста вийшли на протести біля райдержадміністрації з вимогою до окупантів звільнити Федорова. Російські загарбники викрали прямо з протестів активістку Ольгу Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Пізніше росіяни також викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.

Теми: МелітопольЛуганськвійна
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