Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома".

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