Мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА
Вівторок, 15 березня 2022, 01:16
Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Дослівно: "За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".
Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома".
доповнюється
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"