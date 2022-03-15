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Мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 01:16

Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома".

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Теми: МелітопольЛуганськвійна
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