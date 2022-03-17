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Оприлюднили списки вцілілих мешканців в одному з бомбосховищ Маріуполя

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 00:11
Обстріли житлових будинків Маріуполя російськими окупантами. Фото: євгеній малолєтка, ар

Одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла дістатися з бомбосховища та оприлюднила списки людей, які знаходяться в одному з укриттів.

Джерело: facebook-сторінка журналістки Анни Чуданової

Деталі: Загалом у списку трохи більше 100 людей. 

Місце бомбосховища не розкривають публічно з міркувань безпеки людей.

Списки складала жінка, яка змогла вибратися з бомбосховища, для того, щоби передати в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Передісторія

  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук 15 березня заявляла, що конвой з гуманітарною допомогою так і не надійшов до міста, а нормальних умов для евакуації всього населення так і не створили.
  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.
  • Згодом стало відомо, що літаки окупантів здійснили наліт на приміщення басейну "Нептун", в якому ховалися вагітні жінки та діти.
  • Крім того, російські загарбники обстріляли колону з автівок мирних мешканців, які виїжджали з Маріуполя. Внаслідок нападу 5 людей дістали поранення, одна дитина – у важкому стані.
  • За даними міської влади Маріуполя, станом на 15 березня в місті загинуло близько 20 тисяч мирних мешканців.

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Теми: Маріупольевакуаціяобстрілвійна
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