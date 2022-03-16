Оприлюднили списки вцілілих мешканців в одному з бомбосховищ Маріуполя

Одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла дістатися з бомбосховища та оприлюднила списки людей, які знаходяться в одному з укриттів.

Джерело: facebook-сторінка журналістки Анни Чуданової

Деталі: Загалом у списку трохи більше 100 людей.

Реклама:

Місце бомбосховища не розкривають публічно з міркувань безпеки людей.

Списки складала жінка, яка змогла вибратися з бомбосховища, для того, щоби передати в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ