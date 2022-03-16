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Опубликовали списки уцелевших жителей в одном из бомбоубежищ Мариуполя

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 23:11
Опубликовали списки уцелевших жителей в одном из бомбоубежищ Мариуполя
Обстрелы жилых домов Мариуполя русскими оккупантами. Фото: евгений малолетка, ар

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выбраться из бомбоубежища и опубликовала списки людей, находящихся в одном из укрытий.

Источник: facebook-страница журналистки Анны Чудановой

Детали: Всего в списке чуть больше 100 человек.

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Место бомбоубежища не раскрывают публично из соображений безопасности людей.

Списки составляла женщина, которая смогла выбраться из бомбоубежища для того, чтобы передать в Международный комитет Красного Креста.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук 15 марта заявляла, что конвой с гуманитарной помощью так и не поступил в город, а нормальных условий для эвакуации всего населения так и не создали.
  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов/ По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.
  • Впоследствии стало известно, что самолеты оккупантов совершили налет ещё и на помещение бассейна "Нептун", в котором скрывались беременные женщины и дети.
  • Кроме того, российские захватчики обстреляли колонну из автомобилей мирных жителей, выезжавших из Мариуполя. В результате нападения 5 человек получили ранения, один ребенок – в тяжелом состоянии.
  • По данным городских властей Мариуполя, по состоянию на 15 марта в городе погибло около 20 тысяч мирных жителей.

Темы: Мариупольэвакуацияобстрелвойна
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