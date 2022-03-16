Опубликовали списки уцелевших жителей в одном из бомбоубежищ Мариуполя

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выбраться из бомбоубежища и опубликовала списки людей, находящихся в одном из укрытий.

Источник: facebook-страница журналистки Анны Чудановой

Детали: Всего в списке чуть больше 100 человек.

Реклама:

Место бомбоубежища не раскрывают публично из соображений безопасности людей.

Списки составляла женщина, которая смогла выбраться из бомбоубежища для того, чтобы передать в Международный комитет Красного Креста.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: