Ердоган запропонував Путіну поговорити із Зеленським у Туреччині
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан поговорив по телефону з російським президентом Володимир Путіним, запропонувавши проводити перемовини щодо перемир'я в Туреччині.
Джерело: турецька державна новинна агенція "Анадолу", пресслужба Кремля
Деталі: Турецький лідер запропонував Путіну провести перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі або Анкарі.
Ердоґан висловив Путіну своє переконання, що в разі успішного припинення вогню з обох сторін, можливе досягнення компромісу на перемовинах України й Росії за деякими питаннями. Проте за низкою питань, на його думку, необхідна зустріч голів обох держав.
Він зауважив, що важливо дотримуватися оголошених гуманітарних коридорів з місць, де ведуть активні бойові дії. У пресслужбі Кремля, натомість, твердять, що буцімто Ердоґан подякував Путіну за успішну евакуацію громадян Туреччини з України та безпечний вихід турецьких суден з акваторії Азовського моря.
Він наголосив, що війна не принесе користі жодної зі сторін і варто намагатися владнати ситуацію через перемовини.
Передісторія:
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- 11 березня Ердоґан сказав, що нинішньої російсько-української війни не відбулося би, якби світ належним чином відреагував на російську окупацію Криму та вторгнення на Донбасі 2014 року.
- 13 березня Ердоґан розмовляв по телефону із Путіним, і той буцімто висловив готовність до зустрічі із Зеленським.
- 10 березня за ініціативи Туреччини в Анталії відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Росії, України та Туреччини. Однак проґресу щодо перемир’я внаслідок перемовин досягти не вдалося.
- 16 березня російська влада заявила, що готова продовжувати перемовини з Україною в тристоронньому форматі міністрів закордонних справ.
- Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу відвідав Україну 17 березня й висловив свою надію, що гуманітарний коридор для евакуації мирного населення Маріуполя вдасться відкрити.