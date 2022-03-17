Ердоган запропонував Путіну поговорити із Зеленським у Туреччині

Ердоган і Путін в сочі у вересні 2021 року. фото: getty images

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан поговорив по телефону з російським президентом Володимир Путіним, запропонувавши проводити перемовини щодо перемир'я в Туреччині.

Джерело: турецька державна новинна агенція "Анадолу", пресслужба Кремля

Деталі: Турецький лідер запропонував Путіну провести перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі або Анкарі.

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Ердоґан висловив Путіну своє переконання, що в разі успішного припинення вогню з обох сторін, можливе досягнення компромісу на перемовинах України й Росії за деякими питаннями. Проте за низкою питань, на його думку, необхідна зустріч голів обох держав.

Він зауважив, що важливо дотримуватися оголошених гуманітарних коридорів з місць, де ведуть активні бойові дії. У пресслужбі Кремля, натомість, твердять, що буцімто Ердоґан подякував Путіну за успішну евакуацію громадян Туреччини з України та безпечний вихід турецьких суден з акваторії Азовського моря.

Він наголосив, що війна не принесе користі жодної зі сторін і варто намагатися владнати ситуацію через перемовини.

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