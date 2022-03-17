Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции

Эрдоган и путин в сочи в сентябре 2021 года. фото: getty images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, предложив проводить переговоры по перемирию в Турции.

Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадолу", пресс-служба Кремля

Детали: Турецкий лидер предложил Путину провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

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Эрдоган выразил Путину свое убеждение, что в случае успешного прекращения огня с обеих сторон возможно достижение компромисса на переговорах Украины и России по некоторым вопросам. Однако по ряду вопросов, по его мнению, необходима встреча глав обоих государств.

Он отметил, что важно придерживаться объявленных гуманитарных коридоров из мест, охваченных активными боевыми действиями. В пресс-службе Кремля утверждают, что Эрдоган поблагодарил Путина за успешную эвакуацию граждан Турции из Украины и безопасный выход турецких судов из акватории Азовского моря.

Он подчеркнул, что война не принесет пользы ни одной из сторон и стоит пытаться уладить ситуацию через переговоры.

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