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Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 16:06
Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции
Эрдоган и путин в сочи в сентябре 2021 года. фото: getty images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, предложив проводить переговоры по перемирию в Турции.

Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадолу", пресс-служба Кремля

Детали: Турецкий лидер предложил Путину провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

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Эрдоган выразил Путину свое убеждение, что в случае успешного прекращения огня с обеих сторон возможно достижение компромисса на переговорах Украины и России по некоторым вопросам. Однако по ряду вопросов, по его мнению, необходима встреча глав обоих государств.

Он отметил, что важно придерживаться объявленных гуманитарных коридоров из мест, охваченных активными боевыми действиями. В пресс-службе Кремля утверждают, что Эрдоган поблагодарил Путина за успешную эвакуацию граждан Турции из Украины и безопасный выход турецких судов из акватории Азовского моря.

Он подчеркнул, что война не принесет пользы ни одной из сторон и стоит пытаться уладить ситуацию через переговоры.

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Предыстория:

  • 11 марта Эрдоган сказал, что нынешняя российско-украинская война не состоялась бы, если бы мир должным образом отреагировал на оккупацию Крыма и вторжение на Донбассе 2014 года.
  • 13 марта Эрдоган разговаривал по телефону с Путиным, и тот будто бы выразил готовность к встрече с Зеленским.
  • 10 марта по инициативе Турции в Анталии прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции. Однако прогресса по поводу перемирия в результате переговоров достичь не удалось.
  • 16 марта российские власти заявили, что готовы продолжать переговоры с Украиной в трехстороннем формате министров иностранных дел.
  • Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетил Украину 17 марта и выразил надежду, что гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения Мариуполя удастся открыть.

Темы: ЭрдоганперемириеПутинЗеленский
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