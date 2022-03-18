Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія випустила 1080 ракет по Україні – Пентагон

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 21:27
Росія випустила 1080 ракет по Україні – Пентагон
Будівля Пентагону у штаті Вірджинія, США. фото ілюстративне: getty images

За даними американського Міністерства оборони, російські окупанти випустили станом на 18 березня вже 1080 ракет по території України.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі ВВС

Деталі: Загалом американські розвідники бачать, що наступ російських сил зупинився по всіх напрямках. Вони не бачать руху підрозділів РФ ані на північному та північно-західному напрямку від Києва, ані на східному, де російські війська перебувають за 30 км від Києва.

Реклама:

Він зазначив, що подібним чином у Пентаґоні не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опыр українців перешкоджає взяттю цих міст російськими військами.

Американський посадовець наголосив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж, системи ППО продовжують збивати російські винищувачі і ракети. Через це повітряний простір над Україною не є цілком контрольованим росіянами.

За даними США, в Росії залишилося боєздатними близько 90% тих сил і засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 18 березня директор розвідувального департаменту Пентагону генерал-лейтенант Скотт Берієр заявив, що в разі подальших невдач російських військ в Україні, Путін може перейти до ядерного шантажу.
  • Британська розвідка має підстави стверджувати, що успішні контрудари ЗСУ примушують росіян зосереджувати значні сили на охорону ліній постачання. Через це їхній наступальний потенціал значно зменшився.
  • 17 березня низка посадовців із урядів різних країн Заходу заявили, що російсько-українська війна поступово затягується і переростає в проведення позиційних боїв.
  • New York Times зі своїх джерел у Пентагоні та американських розвідувальних відомствах повідомило, що росіяни втратили 7 тисяч загиблими та ще 14-20 тисяч пораненими. За словами співрозмовників видання, ці оцінки є "консервативними", тобто втрати можуть бути значно більшими.

Теми: розвідкаСШАвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
розвідка
Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад
ГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
Останні новини
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: