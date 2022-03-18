Росія випустила 1080 ракет по Україні – Пентагон

За даними американського Міністерства оборони, російські окупанти випустили станом на 18 березня вже 1080 ракет по території України.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі ВВС

Деталі: Загалом американські розвідники бачать, що наступ російських сил зупинився по всіх напрямках. Вони не бачать руху підрозділів РФ ані на північному та північно-західному напрямку від Києва, ані на східному, де російські війська перебувають за 30 км від Києва.

Він зазначив, що подібним чином у Пентаґоні не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опыр українців перешкоджає взяттю цих міст російськими військами.

Американський посадовець наголосив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж, системи ППО продовжують збивати російські винищувачі і ракети. Через це повітряний простір над Україною не є цілком контрольованим росіянами.

За даними США, в Росії залишилося боєздатними близько 90% тих сил і засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.

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