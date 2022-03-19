В ОП радять Китаю засудити війну і нагадують про обсяги торгівлі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить війну РФ проти України.
Джерело: Подоляк у Twitter
🇨🇳 може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та 🇺🇸 мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Дослівно: "Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних".
Деталі: Подоляк додав, що європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно).
Передісторія:
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- Видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.
- За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.
- У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.
- Посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці.
- Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають ні чиїм інтересам.