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В ОП радять Китаю засудити війну і нагадують про обсяги торгівлі

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 16:23
В ОП радять Китаю засудити війну і нагадують про обсяги торгівлі
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить війну РФ проти України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних".

Деталі: Подоляк додав, що європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно).

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Передісторія:

  • Видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.
  • За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.  
  • У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.
  • Посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці.
  • Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають ні чиїм інтересам.

Теми: КитайвійнаРосіяОфіс президента
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