Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП радять Китаю засудити війну і нагадують про обсяги торгівлі

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 17:23
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить війну РФ проти України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних".

Деталі: Подоляк додав, що європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно).

Передісторія:

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.
  • За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.  
  • У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.
  • Посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці.
  • Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають ні чиїм інтересам.

Теми: КитайвійнаРосіяОфіс президента
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Усі новини...
Китай
Китай виступає проти виключення Росії з G20
Офіс президента сподівається, що Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським
Китай не допомагає Путіну військовим забезпеченням – США
Останні новини
23:55
Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати удару по Польщі
23:54
Ворог зменшив авіанальоти, але посилив розвідку: Повітряні сили порахували збитих "пташок"
23:52
Глава Єврокомісії: РФ більше не зможе використовувати енергетику для шантажу
23:32
Малий та середній бізнес України вже оцінює збитки у 80 мільярдів доларів
23:29
Донеччина: стало відомо про смерті ще двох дітей через дії РФ
23:16
Сербія відмовляється від ключової угоди про нормалізацію відносин із Косово
23:14
відеоКім виклав відео обстрілу Чорнобаївки
23:14
Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ
23:05
фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні
22:49
ВІДЕОЗа добу 24 березня евакуювали 3343 людини по гуманітарних коридорах
Усі новини...