В ОП радять Китаю засудити війну і нагадують про обсяги торгівлі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить війну РФ проти України.

Джерело: Подоляк у Twitter

🇨🇳 може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та 🇺🇸 мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд. Реклама: March 19, 2022

Дослівно: "Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних".

Деталі: Подоляк додав, що європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно).

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