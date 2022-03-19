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В ОП советуют Китаю осудить войну и напоминают об объемах торговли

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 17:23
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит войну РФ против Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных".

Детали: Подоляк добавил, что европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно).

Предыстория:

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  • Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. 
  • По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
  • В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.
  • Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике.
  • Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Темы: КитайвойнаРосcияОфис президента
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