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В ОП советуют Китаю осудить войну и напоминают об объемах торговли

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 16:23
В ОП советуют Китаю осудить войну и напоминают об объемах торговли
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит войну РФ против Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных".

Детали: Подоляк добавил, что европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно).

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Предыстория:

  • Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. 
  • По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
  • В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.
  • Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике.
  • Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Темы: КитайвойнаРосcияОфис президента
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