В ОП советуют Китаю осудить войну и напоминают об объемах торговли
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит войну РФ против Украины.
Источник: Подоляк в Twitter
🇨🇳 може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та 🇺🇸 мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Дословно: "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных".
Детали: Подоляк добавил, что европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно).
Предыстория:
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- Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.
- По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
- В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.
- Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике.
- Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.