В ОП советуют Китаю осудить войну и напоминают об объемах торговли

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит войну РФ против Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

🇨🇳 може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та 🇺🇸 мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Дословно: "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных".

Детали: Подоляк добавил, что европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно).

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