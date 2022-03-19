Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На російському "Першому телеканалі" продовжуються звільнення

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 18:44
Логотип першого телеканалу. фото ілюстративне: getty images

З російського пропагандистського "Першого телеканалу" звільнився головний художник Дмитро Лікін, який працював там протягом 24 років.

Джерело: інтерв’ю Лікіна для  Meduza

Пряма мова Лікіна: "Я не хотів би робити зі свого вибору, зі свого рішення звільнитися якийсь суспільно-політичний вчинок. Це моє – і лише моє – винятково людське рішення.

Я не політик. Я вважаю, що належу до професії зі царини культури. А в полі культури кожне життя – безцінне. Кожне. Нас так вчили. А значить, я мушу зробити вибір – або перейти в поле політики, або лишитися в полі культури, в якому я перебував усі свої 55 років.

У мене тисне в горлі як при вигляді вагітних з Маріуполя, так і при вигляді хлопчиків, яких ми шлемо на фронт".

Деталі: Він сказав, що в перші дні не йняв віри, що Росія справді почала війну проти України.

Водночас Лікін в інтерв’ю спробував показати агресивні дії Путіна як раціональні, якщо оцінювати з точки зору геополітичної стратегії. Проте він додав, що сам як людина не може погодитися з таким. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Лікін похвалив гендиректора "Першого" Костянтина Ернста, що він, мовляв, завжди намагався "зберігати певну рівновагу". Однак, художник визнав, що з боку Кремля завжди був певний нагляд і контроль за діяльністю телеканалу.

Також він виправдав багаторічну пропаганду на російському "Першому" тезою, що в "кожного ЗМІ є своя функція в Росії". Крім того, він сказав, що Ернст усе розуміє й усвідомлює, але щиро вірить у Росію, тому намагається залишатися на боці держави, навіть у важкі для неї часи.

За словами Лікіна, Ернст нібито був засмучений його рішенням звільнитися з телеканалу.

Передісторія:

  • У російських медійних колах ширяться чутки, що державних пропагандистських телеканалів масово звільняються співробітники, включно з тими, які працюють понад 10 років.
  • Увечері 14 березня в прямий ефір новин на російському державному "Першому телеканалі" ввірвалась громадянка із плакатом "Ні війні! Не вірте пропаганді – тут вам усі брешуть".
  • Згодом стало відомо, що ефір зірвала співробітниці телеканалу Марина Овсяннікова, яка також поширювала неправдиві новини про російсько-українську війну, але "їй стало соромно".
  • Овсяннікова в інтерв'ю для німецького Der Spiegel заявила, що їй надходять звістки про звільнення її колишніх колег, які втім не афішують про своє рішення.

Теми: пропагандателебаченняРосіяцензура
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Усі новини...
пропаганда
В Росії заблокували сервіс Google News 
Чернігівщина: російські окупанти переконують, що не воюють з мирним населенням
У парламенті Литви пропонують заборонити георгіївську стрічку і символ Z
Останні новини
01:18
Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
01:11
Visові тури в Узбекистан та заморожені вілли у Швейцарії: економічні підсумки
01:00
ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти
00:59
Зведення штабу: На Слобожанському напрямку ворог втратив понад 50% особового складу
00:48
оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра
00:42
Нуланд: США розглядають, які нові системи надати Україні
00:37
Ще 4 міста в Україні стали "героями"
00:30
Російська "Сєвєрсталь" першою в РФ входить у технічний дефолт
00:29
Німецькі "Ліві" спричинили скандал, випустивши антиукраїнську заяву
23:55
Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі
Усі новини...