На російському "Першому телеканалі" продовжуються звільнення
З російського пропагандистського "Першого телеканалу" звільнився головний художник Дмитро Лікін, який працював там протягом 24 років.
Джерело: інтерв’ю Лікіна для Meduza
Пряма мова Лікіна: "Я не хотів би робити зі свого вибору, зі свого рішення звільнитися якийсь суспільно-політичний вчинок. Це моє – і лише моє – винятково людське рішення.
Я не політик. Я вважаю, що належу до професії зі царини культури. А в полі культури кожне життя – безцінне. Кожне. Нас так вчили. А значить, я мушу зробити вибір – або перейти в поле політики, або лишитися в полі культури, в якому я перебував усі свої 55 років.
У мене тисне в горлі як при вигляді вагітних з Маріуполя, так і при вигляді хлопчиків, яких ми шлемо на фронт".
Деталі: Він сказав, що в перші дні не йняв віри, що Росія справді почала війну проти України.
Водночас Лікін в інтерв’ю спробував показати агресивні дії Путіна як раціональні, якщо оцінювати з точки зору геополітичної стратегії. Проте він додав, що сам як людина не може погодитися з таким.
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Лікін похвалив гендиректора "Першого" Костянтина Ернста, що він, мовляв, завжди намагався "зберігати певну рівновагу". Однак, художник визнав, що з боку Кремля завжди був певний нагляд і контроль за діяльністю телеканалу.
Також він виправдав багаторічну пропаганду на російському "Першому" тезою, що в "кожного ЗМІ є своя функція в Росії". Крім того, він сказав, що Ернст усе розуміє й усвідомлює, але щиро вірить у Росію, тому намагається залишатися на боці держави, навіть у важкі для неї часи.
За словами Лікіна, Ернст нібито був засмучений його рішенням звільнитися з телеканалу.
Передісторія:
- У російських медійних колах ширяться чутки, що державних пропагандистських телеканалів масово звільняються співробітники, включно з тими, які працюють понад 10 років.
- Увечері 14 березня в прямий ефір новин на російському державному "Першому телеканалі" ввірвалась громадянка із плакатом "Ні війні! Не вірте пропаганді – тут вам усі брешуть".
- Згодом стало відомо, що ефір зірвала співробітниці телеканалу Марина Овсяннікова, яка також поширювала неправдиві новини про російсько-українську війну, але "їй стало соромно".
- Овсяннікова в інтерв'ю для німецького Der Spiegel заявила, що їй надходять звістки про звільнення її колишніх колег, які втім не афішують про своє рішення.