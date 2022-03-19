На російському "Першому телеканалі" продовжуються звільнення

З російського пропагандистського "Першого телеканалу" звільнився головний художник Дмитро Лікін, який працював там протягом 24 років.

Джерело: інтерв’ю Лікіна для Meduza

Пряма мова Лікіна: "Я не хотів би робити зі свого вибору, зі свого рішення звільнитися якийсь суспільно-політичний вчинок. Це моє – і лише моє – винятково людське рішення.

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Я не політик. Я вважаю, що належу до професії зі царини культури. А в полі культури кожне життя – безцінне. Кожне. Нас так вчили. А значить, я мушу зробити вибір – або перейти в поле політики, або лишитися в полі культури, в якому я перебував усі свої 55 років.

У мене тисне в горлі як при вигляді вагітних з Маріуполя, так і при вигляді хлопчиків, яких ми шлемо на фронт".

Деталі: Він сказав, що в перші дні не йняв віри, що Росія справді почала війну проти України.

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Водночас Лікін в інтерв’ю спробував показати агресивні дії Путіна як раціональні, якщо оцінювати з точки зору геополітичної стратегії. Проте він додав, що сам як людина не може погодитися з таким.

Лікін похвалив гендиректора "Першого" Костянтина Ернста, що він, мовляв, завжди намагався "зберігати певну рівновагу". Однак, художник визнав, що з боку Кремля завжди був певний нагляд і контроль за діяльністю телеканалу.

Також він виправдав багаторічну пропаганду на російському "Першому" тезою, що в "кожного ЗМІ є своя функція в Росії". Крім того, він сказав, що Ернст усе розуміє й усвідомлює, але щиро вірить у Росію, тому намагається залишатися на боці держави, навіть у важкі для неї часи.

За словами Лікіна, Ернст нібито був засмучений його рішенням звільнитися з телеканалу.

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