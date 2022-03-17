Овсяннікова каже, що працівники масово звільняються з "Першого телеканалу" в Росії 

Марина Овсяннікова, яка втрапила з плакатом проти війни в прямий ефір новин на російському "Першому телеканалі", твердить, що співробітники масово звільняються з пропагандистського медіа.

Джерело: інтерв’ю Овсяннікової для німецького видання Der Spiegel

Пряма мова Овсяннікової: "Більшість людей, які працюють на державних телеканалах, чудово розуміють, що відбувається. Вони дуже добре усвідомлюють, що вони причетні до чогось неправильного. Вони знають, що "Перший телеканал" бреше, що більшість державних телеканалів брешуть. Переважно, об’єктивного висвітлення взагалі не існує.

Я щаслива читати звістки, що зараз, один за одним, звільняються інші колеги на державних телеканалах".

Деталі: Овсяннікова запевнила, що більшість співробітників російських пропагандистських платформ розуміють, що брешуть та маніпулюють, але бояться втратити роботу й дохід.

За її словами, співробітникам дають письмові вказівки з Кремля, що можна, і не можна висвітлювати. Крім того, керівництво телеканалів дає їм більш детальні розпорядження усно щодо того, як висвітлювати певні події чи коментарі. Зокрема, є неписане правило брати коментарі лише в українців, які мають проросійські погляди.

Вона вкотре запевнила, що її протестна акція з плакатом була її власною ініціативою. Овсяннікова припустила, що спроби пояснити її вчинок як сплановану витівку телеканалу чи російської влади може бути також і спробою знецінити її незгоду з політикою Росії.

Пряма мова Овсяннікової: "Я ніколи не виходила на протести. Це когнітивний дисонанс, мабуть, який я довго стримувала в собі. Знаєте, втома від цього наростала за всі ці роки. Гайки поволі закручували все більше і більше. Спочатку в нас забрали можливість вибирати губернаторів. Потім всі ці події в Україні у 2014 році, нестабільність, проголошення (невизнаних російських збройних формувань на Донбасі – ред.) "ДНР" і "ЛНР" й отруєння Олексія Навального.

У той же час влада почала повільно закривати або блокувати незалежні ЗМІ. Початок війни проти України стало для мене останньою краплею. Ніхто, ні я сама, ні мої друзі, ні моя родина, не чекали на це."

Деталі: Вона розповіла, що після затримання на допиті з нею розмовляв особисто заступник голови департаменту з протидії екстремізму. За її словами, силовики не йняли віри її слвоам, що вона не контактувала з представниками Заходу для організації своєї акції, і що їй ніхто не заплатив.

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