На российском "Первом телеканале" продолжаются увольнения

С российского пропагандистского "Первого телеканала" уволился главный художник Дмитрий Ликин, работавший там в течение 24 лет.

Источник: интервью Ликина для Meduza

Прямая речь Ликина: "не хотел бы делать из своего выбора, из своего решения уволиться какой-то общественно-политический поступок. Это было мое – и только мое – сугубо человеческое решение.

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Я не политик. Я считаю, что принадлежу к профессии, которая относится к полю культуры. А в поле культуры каждая жизнь — бесценна. Каждая. Нас так учили. А значит, я должен сделать выбор — либо переходить в поле политики, либо остаться в поле культуры, в котором я находился все свои 55 лет.

У меня сдавливает горло и при виде беременных из Мариуполя, и при виде мальчиков, которых мы отправляем на фронт".

Детали: Он сказал, что в первые дни не верил, что Россия действительно начала войну против Украины.

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В то же время, Ликин в интервью попытался показать агрессивные действия Путина как рациональные, если оценивать с точки зрения геополитической стратегии. Однако он добавил, что сам, как человек, не может согласиться с таким.

Ликин похвалил гендиректора "Первого" Константина Эрнста, что он, мол, всегда пытался "сохранять определенное равновесие". Однако художник признал, что со стороны Кремля всегда было определенное наблюдение и контроль за деятельностью телеканала.

Также он оправдал многолетнюю пропаганду на российском "Первом" тезисом, что "у каждого СМИ есть своя функция в России". Кроме того, он сказал, что Эрнст все понимает и осознает, но искренне верит в Россию, поэтому пытается оставаться на стороне государства, даже в трудные времена.

По словам Ликина, Эрнст якобы был расстроен его решением уволиться с телеканала.

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