На российском "Первом телеканале" продолжаются увольнения
С российского пропагандистского "Первого телеканала" уволился главный художник Дмитрий Ликин, работавший там в течение 24 лет.
Источник: интервью Ликина для Meduza
Прямая речь Ликина: "не хотел бы делать из своего выбора, из своего решения уволиться какой-то общественно-политический поступок. Это было мое – и только мое – сугубо человеческое решение.
Я не политик. Я считаю, что принадлежу к профессии, которая относится к полю культуры. А в поле культуры каждая жизнь — бесценна. Каждая. Нас так учили. А значит, я должен сделать выбор — либо переходить в поле политики, либо остаться в поле культуры, в котором я находился все свои 55 лет.
У меня сдавливает горло и при виде беременных из Мариуполя, и при виде мальчиков, которых мы отправляем на фронт".
Детали: Он сказал, что в первые дни не верил, что Россия действительно начала войну против Украины.
В то же время, Ликин в интервью попытался показать агрессивные действия Путина как рациональные, если оценивать с точки зрения геополитической стратегии. Однако он добавил, что сам, как человек, не может согласиться с таким.
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Ликин похвалил гендиректора "Первого" Константина Эрнста, что он, мол, всегда пытался "сохранять определенное равновесие". Однако художник признал, что со стороны Кремля всегда было определенное наблюдение и контроль за деятельностью телеканала.
Также он оправдал многолетнюю пропаганду на российском "Первом" тезисом, что "у каждого СМИ есть своя функция в России". Кроме того, он сказал, что Эрнст все понимает и осознает, но искренне верит в Россию, поэтому пытается оставаться на стороне государства, даже в трудные времена.
По словам Ликина, Эрнст якобы был расстроен его решением уволиться с телеканала.
Предыстория:
- В российских медийных кругах ходят слухи, что государственных пропагандистских телеканалов массово увольняются сотрудники, включая тех, которые работают более 10 лет.
- Вечером 14 марта в прямой эфир новостей на российском государственном "Первом телеканале" ворвалась гражданка с плакатом "Нет войне! Не верьте пропаганде – здесь вам все врут".
- Впоследствии стало известно, что эфир сорвала сотрудница телеканала Марина Овсянникова, которая также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но "ей стало стыдно".
- Овсянникова в интервью для немецкого Der Spiegel заявила, что ей поступают известия об увольнении ее бывших коллег, которые, впрочем, не афишируют о своем решении.