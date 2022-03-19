Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На российском "Первом телеканале" продолжаются увольнения

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 18:44

С российского пропагандистского "Первого телеканала" уволился главный художник Дмитрий Ликин, работавший там в течение 24 лет.

Источник: интервью Ликина для Meduza

Прямая речь Ликина: "не хотел бы делать из своего выбора, из своего решения уволиться какой-то общественно-политический поступок. Это было мое – и только мое – сугубо человеческое решение.

Я не политик. Я считаю, что принадлежу к профессии, которая относится к полю культуры. А в поле культуры каждая жизнь — бесценна. Каждая. Нас так учили. А значит, я должен сделать выбор — либо переходить в поле политики, либо остаться в поле культуры, в котором я находился все свои 55 лет. 

У меня сдавливает горло и при виде беременных из Мариуполя, и при виде мальчиков, которых мы отправляем на фронт".

Детали: Он сказал, что в первые дни не верил, что Россия действительно начала войну против Украины.

В то же время, Ликин в интервью попытался показать агрессивные действия Путина как рациональные, если оценивать с точки зрения геополитической стратегии. Однако он добавил, что сам, как человек, не может согласиться с таким.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ликин похвалил гендиректора "Первого" Константина Эрнста, что он, мол, всегда пытался "сохранять определенное равновесие". Однако художник признал, что со стороны Кремля всегда было определенное наблюдение и контроль за деятельностью телеканала.

Также он оправдал многолетнюю пропаганду на российском "Первом" тезисом, что "у каждого СМИ есть своя функция в России". Кроме того, он сказал, что Эрнст все понимает и осознает, но искренне верит в Россию, поэтому пытается оставаться на стороне государства, даже в трудные времена.

По словам Ликина, Эрнст якобы был расстроен его решением уволиться с телеканала.

Предыстория:

  • В российских медийных кругах ходят слухи, что государственных пропагандистских телеканалов массово увольняются сотрудники, включая тех, которые работают более 10 лет.
  • Вечером 14 марта в прямой эфир новостей на российском государственном "Первом телеканале" ворвалась гражданка с плакатом "Нет войне! Не верьте пропаганде – здесь вам все врут".
  • Впоследствии стало известно, что эфир сорвала сотрудница телеканала Марина Овсянникова, которая также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но "ей стало стыдно".
  • Овсянникова в интервью для немецкого Der Spiegel заявила, что ей поступают известия об увольнении ее бывших коллег, которые, впрочем, не афишируют о своем решении.

Темы: пропагандателевидениеРосcияцензура
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Все новости...
пропаганда
РФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ
Последние новости
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
02:17
Три банка Беларуси отключили от системы SWIFT
01:50
В Мариуполе ответили на предложение россиян сдать город — "Х*й вам"
Все новости...