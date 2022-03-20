Росіяни знову скинули бомби на місце, де ховалися маріупольці: люди під завалами

Фото ілюстративне. На фото рятувальники розбирають завали навчального корпусу ВНЗ, який постраждав у результаті російських авіаударів по Харкову 18 березня. Фото ДСНС

19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де укривалася мешканці, будівля зруйнована, люди перебувають під завалами.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міська рада: "Вчора (19 березня – ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку".

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Деталі: Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.

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