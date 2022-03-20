Росіяни знову скинули бомби на місце, де ховалися маріупольці: люди під завалами
Неділя, 20 березня 2022, 09:10
19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де укривалася мешканці, будівля зруйнована, люди перебувають під завалами.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно міська рада: "Вчора (19 березня – ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку".
Деталі: Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.
Передісторія:
- Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
- Згодом у Maxar Technologies показали супутникові знімки, що перед та позаду будівлі на асфальті були великі написи білою фарбою "Дети", так що льотчики авіації точно могли бачити його перед рішенням про скидання авіабомби.
- У нічному зверненні до українців 19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що з-під завалів вдалося витягнути живими 130 людей.
- Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидають щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти суттєво пошкодили 80-90% будівель міста.
- Раніше журналісти показали моторошні відео з дрона, на яких видно масштаб руйнувань у житлових кварталах міста.
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