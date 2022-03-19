Окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ

Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема до віддалених регіонів.

Джерело: Маріупольська міська рада з коментарем мера Вадима Бойченка, радник мера Петро Андрющенко

Пряма мова Бойченка: "Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.

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Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання"

Деталі: Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти.

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська.

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Андрющенко твердить, що у фільтраційному таборі в Новоазовську в евакуйованих маріупольців забрали українські паспорти та перевірили мобільні телефони.

Далі, за словами Андрющенка, їх вивезли в Таґанроґ і там посадили на поїзд у різні депресивні віддалені регіони РФ. Замість конфіскованих паспортів їм видали посвідчення, які зобов'язують проживати в обраному російському місті щонайменше 2 роки і працювати за визначеним місцем роботи

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