Окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ
Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема до віддалених регіонів.
Джерело: Маріупольська міська рада з коментарем мера Вадима Бойченка, радник мера Петро Андрющенко
Пряма мова Бойченка: "Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.
Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання"
Деталі: Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти.
У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська.
Андрющенко твердить, що у фільтраційному таборі в Новоазовську в евакуйованих маріупольців забрали українські паспорти та перевірили мобільні телефони.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Далі, за словами Андрющенка, їх вивезли в Таґанроґ і там посадили на поїзд у різні депресивні віддалені регіони РФ. Замість конфіскованих паспортів їм видали посвідчення, які зобов'язують проживати в обраному російському місті щонайменше 2 роки і працювати за визначеним місцем роботи
Передісторія:
- Журналісти показали моторошні знімки із супутників та відео з дрону, як виглядають житлові квартали та торгівельні центри Маріуполя після нищівних авіаційних та артилерійських обстрілів російських загарбників.
- За даними полку "Азов", росіяни чіпляють білі пов'язки на маріупольців, кажучи їм, що це роблять заради їхньої безпеки. Але самі теж чіпляють ці пов'язки, аби укранські бійці заплутались і не розрізняли окупантів від цивільного населення.
- Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти знищили 80-90% будівель міста, і вони не підлягають ремонту.
- У нічному зверненні 19 березня, президент Володимир Зеленський сказав, що з-під завалів драматичного театру в середмісті Маріуполя зуміли дістати живими 130 людей.
- Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.