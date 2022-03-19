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Окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 19:14
Окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ
Знак на в'їзді в місто. фото: getty images

Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема до віддалених регіонів.

Джерело: Маріупольська міська рада з коментарем мера Вадима Бойченка, радник мера Петро Андрющенко

Пряма мова Бойченка: "Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. 

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Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання"

Деталі: Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти. 

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська. 

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Андрющенко твердить, що у фільтраційному таборі в Новоазовську в евакуйованих маріупольців забрали українські паспорти та перевірили мобільні телефони. 

Далі, за словами Андрющенка, їх вивезли в Таґанроґ і там посадили на поїзд у різні депресивні віддалені регіони РФ. Замість конфіскованих паспортів їм видали посвідчення, які зобов'язують проживати в обраному російському місті щонайменше 2 роки і працювати за визначеним місцем роботи

Передісторія:

  • Журналісти показали моторошні знімки із супутників та відео з дрону, як виглядають житлові квартали та торгівельні центри Маріуполя після нищівних авіаційних та артилерійських обстрілів російських загарбників.
  • За даними полку "Азов", росіяни чіпляють білі пов'язки на маріупольців, кажучи їм, що це роблять заради їхньої безпеки. Але самі теж чіпляють ці пов'язки, аби укранські бійці заплутались і не розрізняли окупантів від цивільного населення.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти знищили 80-90% будівель міста, і вони не підлягають ремонту.
  • У нічному зверненні 19 березня, президент Володимир Зеленський сказав, що з-під завалів драматичного театру в середмісті Маріуполя зуміли дістати живими 130 людей. 
  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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