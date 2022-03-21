Розправи над військовополоненими і мирними росіянами неприйнятні – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не робити закликів знущатися над російськими військовополоненими, адже це суперечить міжнародному праву.
Джерело: звернення Арестовича на facebook-сторінці
Пряма мова Арестовича: "Які би звірства не коїв противник, хай би якою сильною була жага помсти, ми не повинні зриватися за межі Женевської конвенції (про поводження з військовополоненими – ред.), яка дозволяє знищувати противника на полі бою, але не дозволяє знущатися над полоненими. Тим паче, робити заклики до помсти стосовно мирних жителів, дітей, жінок, полоненими.
Вчиняти так – означає вчиняти всупереч військовій та людській честі. Полонені недоторканні. Полонених треба боронити так, як і наших солдатів. А позаяк вони в беззахисному становищі – то ще й більше, ніж своїх солдатів.
Давайте лишатися європейською армією, європейською країною".
Деталі: Арестович наголосив, що, відповідно до міжнародного права, бої ведуться між арміями країн-комбатантів, але не між військовими та цивільним населенням або озброєними військовим та беззбройними полоненими.
Він закликав громадських діячів, журналістів, особливо ведучих телебачення, бути уважнішими та коректнішими у своїх висловлюваннях.
Арестович сказав, що в прямому ефірі українського телебачення стався інцидент, коли ведучий зірвався та почав лаяти росіян і погрожувати помстою жінкам і дітям російських військових. За його словами, це суттєво псує публічний імідж України для міжнародної спільноти.
Передісторія:
- 14 березня стало відомо, що українська влада створила Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який очолила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук. За її даними, в Україні підтвердили присутність 562 полонених російських окупантів, але очікує, що незабаром надійдуть додаткові дані.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні створили тимчасові табори для військовополонених росіян.
- Верещук заявляла, що Україна планує або обміняти військовополонених із РФ, або лишити їх для відбування покарання в Україні.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що до рук української влади навіть здавалися цілі російські підрозділи включно з технікою.