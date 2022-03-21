Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розправи над військовополоненими і мирними росіянами неприйнятні – Арестович

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 18:44
Скриншот відео Арестовича з його facebook-сторінки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не робити закликів знущатися над російськими військовополоненими, адже це суперечить міжнародному праву.

Джерело: звернення Арестовича на facebook-сторінці

Пряма мова Арестовича: "Які би звірства не коїв противник, хай би якою сильною була жага помсти, ми не повинні зриватися за межі Женевської конвенції (про поводження з військовополоненими – ред.), яка дозволяє знищувати противника на полі бою, але не дозволяє знущатися над полоненими. Тим паче, робити заклики до помсти стосовно мирних жителів, дітей, жінок, полоненими.

Вчиняти так – означає вчиняти всупереч військовій та людській честі. Полонені недоторканні. Полонених треба боронити так, як і наших солдатів. А позаяк вони в беззахисному становищі – то ще й більше, ніж своїх солдатів.

Давайте лишатися європейською армією, європейською країною".

Деталі: Арестович наголосив, що, відповідно до міжнародного права, бої ведуться між арміями країн-комбатантів, але не між військовими та цивільним населенням або озброєними військовим та беззбройними полоненими.

Він закликав громадських діячів, журналістів, особливо ведучих телебачення, бути уважнішими та коректнішими у своїх висловлюваннях.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Арестович сказав, що в прямому ефірі українського телебачення стався інцидент, коли ведучий зірвався та почав лаяти росіян і погрожувати помстою жінкам і дітям російських військових. За його словами, це суттєво псує публічний імідж України для міжнародної спільноти.

Передісторія: 

  • 14 березня стало відомо, що українська влада створила Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який очолила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук. За її даними, в Україні підтвердили присутність 562 полонених російських окупантів, але очікує, що незабаром надійдуть додаткові дані.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні створили тимчасові табори для військовополонених росіян.
  • Верещук заявляла, що Україна планує або обміняти військовополонених із РФ, або лишити їх для відбування покарання в Україні.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що до рук української влади навіть здавалися цілі російські підрозділи включно з технікою.

Теми: Офіс президентаполоненіправа людинивійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Путін не може лишитися при владі – Байден

фотоТростянець звільнено від російських військових

Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи

Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"

Десятки громад перейшли до ПЦУ

Усі новини...
Офіс президента
В ОП назвали цікавим "зникнення" Шойгу, Герасимова й інших: лишився Лавров
Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз – Єрмак
В ОП просять посадовців не говорити про надання зброї й підготовку контрнаступів
Останні новини
21:02
Окупанти не змогли провести в Мелітополі проплачений мітинг – ОВА
21:02
В Україні з початку війни вбили 12 журналістів – Венедіктова
20:47
Байден про економіку РФ після санкцій: "мінус" половина ВВП
20:34
У Святошинському районі Києва відновили електропостачання
20:19
Байден заявив, що не вірить у підтримку війни з боку звичайних росіян
20:19
Туреччина запрошує до себе російських олігархів, що потрапили під санкції
20:12
УЗ відправляє додатковий безкоштовний рейс зі Львова до Чехії
20:11
Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло
20:10
У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку
19:58
Путін не може лишитися при владі – Байден
Усі новини...