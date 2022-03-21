Розправи над військовополоненими і мирними росіянами неприйнятні – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не робити закликів знущатися над російськими військовополоненими, адже це суперечить міжнародному праву.

Джерело: звернення Арестовича на facebook-сторінці

Пряма мова Арестовича: "Які би звірства не коїв противник, хай би якою сильною була жага помсти, ми не повинні зриватися за межі Женевської конвенції (про поводження з військовополоненими – ред.), яка дозволяє знищувати противника на полі бою, але не дозволяє знущатися над полоненими. Тим паче, робити заклики до помсти стосовно мирних жителів, дітей, жінок, полоненими.

Вчиняти так – означає вчиняти всупереч військовій та людській честі. Полонені недоторканні. Полонених треба боронити так, як і наших солдатів. А позаяк вони в беззахисному становищі – то ще й більше, ніж своїх солдатів.

Давайте лишатися європейською армією, європейською країною".

Деталі: Арестович наголосив, що, відповідно до міжнародного права, бої ведуться між арміями країн-комбатантів, але не між військовими та цивільним населенням або озброєними військовим та беззбройними полоненими.

Він закликав громадських діячів, журналістів, особливо ведучих телебачення, бути уважнішими та коректнішими у своїх висловлюваннях.

Арестович сказав, що в прямому ефірі українського телебачення стався інцидент, коли ведучий зірвався та почав лаяти росіян і погрожувати помстою жінкам і дітям російських військових. За його словами, це суттєво псує публічний імідж України для міжнародної спільноти.

Передісторія: