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Розправи над військовополоненими і мирними росіянами неприйнятні – Арестович

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 17:44
Розправи над військовополоненими і мирними росіянами неприйнятні – Арестович
Скриншот відео Арестовича з його facebook-сторінки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не робити закликів знущатися над російськими військовополоненими, адже це суперечить міжнародному праву.

Джерело: звернення Арестовича на facebook-сторінці

Пряма мова Арестовича: "Які би звірства не коїв противник, хай би якою сильною була жага помсти, ми не повинні зриватися за межі Женевської конвенції (про поводження з військовополоненими – ред.), яка дозволяє знищувати противника на полі бою, але не дозволяє знущатися над полоненими. Тим паче, робити заклики до помсти стосовно мирних жителів, дітей, жінок, полоненими.

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Вчиняти так – означає вчиняти всупереч військовій та людській честі. Полонені недоторканні. Полонених треба боронити так, як і наших солдатів. А позаяк вони в беззахисному становищі – то ще й більше, ніж своїх солдатів.

Давайте лишатися європейською армією, європейською країною".

Деталі: Арестович наголосив, що, відповідно до міжнародного права, бої ведуться між арміями країн-комбатантів, але не між військовими та цивільним населенням або озброєними військовим та беззбройними полоненими.

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Він закликав громадських діячів, журналістів, особливо ведучих телебачення, бути уважнішими та коректнішими у своїх висловлюваннях.

Арестович сказав, що в прямому ефірі українського телебачення стався інцидент, коли ведучий зірвався та почав лаяти росіян і погрожувати помстою жінкам і дітям російських військових. За його словами, це суттєво псує публічний імідж України для міжнародної спільноти.

Передісторія: 

  • 14 березня стало відомо, що українська влада створила Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який очолила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук. За її даними, в Україні підтвердили присутність 562 полонених російських окупантів, але очікує, що незабаром надійдуть додаткові дані.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні створили тимчасові табори для військовополонених росіян.
  • Верещук заявляла, що Україна планує або обміняти військовополонених із РФ, або лишити їх для відбування покарання в Україні.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що до рук української влади навіть здавалися цілі російські підрозділи включно з технікою.

Теми: Офіс президентаполоненіправа людинивійна
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