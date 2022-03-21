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Расправы над военнопленными и мирными россиянами неприемлемы – Арестович

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 17:44
Расправы над военнопленными и мирными россиянами неприемлемы – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не делать призывов издеваться над российскими военнопленными, ведь это противоречит международному праву.

Источник: обращение Арестович на facebook-странице

Прямая речь Арестовича: "Какие бы зверства не совершал противник, каково бы не было желание мщения, мы не должны срываться за пределы Женевской конвенции (об обращении с военнопленными – ред.), которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над пленными и, тем более, делать какие-то призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным и так далее. Категорически.

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Поступать так – это поступать против законов военной и человеческой чести. Пленные неприкосновенны. Пленных надо защищать так же, как своих солдат. А поскольку они в беспомощном состоянии, то и больше, чем своих солдат. 

Давайте оставаться европейской армией и европейской страной"

Детали: Арестович отметил, что, согласно международному праву, бои ведутся между армиями стран-комбатантов, но не между военными и гражданским населением или вооруженными военными и безоружными пленными.

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Он призвал общественных деятелей, журналистов, особенно ведущих телевидение, быть более внимательными и корректными в своих высказываниях.

Арестович сказал, что в прямом эфире украинского телевидения произошел инцидент, когда ведущий сорвался и начал клясть россиян, угрожая местью женам и детям российских военных. По его словам, это существенно портит публичный имидж Украины для международного сообщества.

Предыстория:

  • 14 марта стало известно, что украинские власти создали Координационный штаб по обращению с военнопленными, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. По ее данным, в Украине подтвердили присутствие 562 пленных российских оккупантов, но ожидает, что вскоре поступят дополнительные данные.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине создали временные лагеря для российских военнопленных.
  • Верещук заявляла, что Украина планирует либо обменять военнопленных из РФ, либо оставить их для отбывания наказания в Украине.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в руки украинской власти сдавались даже целые российские подразделения вместе с техникой.

Темы: Офис президентапленныеправа человекавойна
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