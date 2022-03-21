Расправы над военнопленными и мирными россиянами неприемлемы – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не делать призывов издеваться над российскими военнопленными, ведь это противоречит международному праву.

Источник: обращение Арестович на facebook-странице

Прямая речь Арестовича: "Какие бы зверства не совершал противник, каково бы не было желание мщения, мы не должны срываться за пределы Женевской конвенции (об обращении с военнопленными – ред.), которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над пленными и, тем более, делать какие-то призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным и так далее. Категорически.

Поступать так – это поступать против законов военной и человеческой чести. Пленные неприкосновенны. Пленных надо защищать так же, как своих солдат. А поскольку они в беспомощном состоянии, то и больше, чем своих солдат.

Давайте оставаться европейской армией и европейской страной"

Детали: Арестович отметил, что, согласно международному праву, бои ведутся между армиями стран-комбатантов, но не между военными и гражданским населением или вооруженными военными и безоружными пленными.

Он призвал общественных деятелей, журналистов, особенно ведущих телевидение, быть более внимательными и корректными в своих высказываниях.

Арестович сказал, что в прямом эфире украинского телевидения произошел инцидент, когда ведущий сорвался и начал клясть россиян, угрожая местью женам и детям российских военных. По его словам, это существенно портит публичный имидж Украины для международного сообщества.

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