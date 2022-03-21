Миколаївщина: мешканців просять ділитися снарядами з військовими

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попросив місцевих мешканців не зберігати в себе снаряди, а ділитися з українськими військовими.

Джерело: telegram-канал Кіма

Пряма мова Кіма: "Зараз займаємося комплектацією та допомогою армії, тилу. Облаштовуємо логістику по житлових підприємствах, складаємо списки, оформляємо пропускний режим стосовно переміщення, готуємось до посівної, виставляємо охорону на підприємствах. Тобто, повертаємось до, скажімо так, "мирного життя" там, де це можливо.

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Тому в мене ще раз прохання. Снаряди нам потрібні. Не треба їх зберігати у підвалі. Ракети, все, що є… В принципі, я вас усіх прошу: розуміючи, що військовим на передній лінії дуже потрібні засоби для того, щоб гнати орків – цим ви можете допомогти.

Є хлопці, які там навіть самі лагодять та передають уже готове. А є ті, які на якийсь час відволіклися, а вони вже колесо відкрутили. Кому потрібне колесо від КАМАЗу, що він з ним робитиме? Незрозуміло, але історія є".

Деталі: Кім розповів, що російські окупанти впродовж 21 березня здійснювали авіанальоти на місто. Зокрема, бомби влучили в один із міських парків та в готель.

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На його думку, загарбники таким чином сподіваються залякати населення.

Він сказав, що на Миколаївщині сьогодні вбили одного зі зрадників-колаборантів, який намагався опиратися затриманню та мав намір застосувати вогнепальну зброю.

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