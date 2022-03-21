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Николаевская область: жителей просят делиться снарядами с военными

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 22:32
Разрушенный отель в Николаеве из-за обстрелов 21 марта. фото: getty images

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей не хранить у себя снаряды, а делиться с украинскими военными.

Источник: telegram-канал Кима

Прямая речь Кима: "Сейчас занимаемся комплектацией и помощью армии, тыла. Обустраиваем логистику по жилым предприятиям, составляем списки, оформляем пропускной режим касаемо перемещения, готовимся к посевной, выставляем охрану на предприятии. То есть, возвращаемся к, скажем так, "мирной жизни" там, где это возможно.

Поэтому у меня ещё раз просьба. Снаряды нам нужны. Не надо их хранить в подвале. Ракеты, все что есть … В принципе, я вас всех прошу: понимая, что военным на передней линии очень нужны средства для того, чтобы орков гнать – этим вы можете помочь. 

Есть ребята, которые там даже сами чинят и передают уже готовое. А есть те, которые, на час отвлеклись, а они уже колесо открутили. Кому нужно колесо от КАМАЗа, что он с ним будет делать? Непонятно, но история есть".

Детали: Ким рассказал, что российские оккупанты в течение 21 марта совершали авианалеты на город. В частности, бомбы попали в один из городских парков и гостиницу.

По его мнению, захватчики таким образом надеются напугать население.

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Он сказал, что в Николаевской области сегодня убили одного из предателей-коллаборантов, который пытался сопротивляться задержанию и намеревался применить огнестрельное оружие.

Предыстория:

  • На ночь на 21 марта оккупанты обстреливали села в окрестностях Николаева. Несмотря на боевые действия на юге области, фермеры начали посевную кампанию на полях, где российские оккупанты не сумели дойти.
  • 19 марта Ким сообщал, что российские войска отодвигаются от города.
  • 18 марта российские оккупанты обстреляли город с близкой дистанции с артиллерии, в результате чего разрушили казарму одной из частей украинского войска. Из-под завалов достали не менее 50 тел погибших.

Темы: НиколаевНиколаевская областьвойнаобстрел
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