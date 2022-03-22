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У Росії порушили справу проти журналіста Невзорова за правду про Маріуполь

Денис КарловськийВівторок, 22 березня 2022, 19:23
Олександр Невзоров. Фото: telegram-канал

Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти журналіста Олександра Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі. 

Джерело: Meduza

Деталі: Російські силовики порушили справу за кримінальною статтею про так звану "неправдиву інформацію щодо збройних сил РФ".

За версією слідства, Невзоров поширив "завідомо неправдиву інформацію про обстріл російською авіацією пологового будинку в Маріуполі". Зокрема, журналіст написав публікації в Instagram 9 березня, а потім 19 березня в YouTube.

СК РФ встановлює місце перебування Невзорова, щоби провести з ним невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Сам Невзоров поки не коментував цю інформацію.

Довідково: Пункт "д" частини 2 статті 207.3 російського кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 5 мільйонів рублів, або примусовими роботами до 5 років, або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років 

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Передісторія: 

  • 9 березня російська авіація скинула кілька потужних бомб по пологовому будинку та корпусу дитячої лікарні в Маріуполі.
  • Щонайменше 3 людей загинуло, 17 дістали поранення, в тому числі діти. Російська влада підтвердила, що авіація окупантів свідомо цілилась у корпуси медзакладу. Через кілька днів загинула ще одна постраждала вагітна жінка з Маріуполя..

Теми: РосіяпропагандацензураМаріуполь
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