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В России возбудили дело против журналиста Невзорова за правду о Мариуполе

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 18:23
В России возбудили дело против журналиста Невзорова за правду о Мариуполе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство против журналиста Александра Невзорова из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.

Источник: Meduza

Детали: Российские силовики возбудили дело по уголовной статье о так называемой "ложной информации о вооруженных силах РФ".

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По версии следствия, Невзоров распространил "заведомо ложную информацию об обстреле российской авиацией роддома в Мариуполе". В частности, журналист написал публикации в Instagram 9 марта, а затем 19 марта в YouTube.

СК РФ устанавливает местонахождение Невзорова, чтобы провести с ним неотложные следственные и процессуальные действия.

Сам Невзоров пока не комментировал эту информацию.

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Справка: Пункт "д" части 2 статьи 207.3 российского уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Предыстория:

  • 9 марта российская авиация сбросила несколько мощных бомб по роддому и корпусу детской больницы в Мариуполе.
  • По меньшей мере 3 человека погибли, 17 получили ранения, в том числе дети. Российские власти подтвердили, что авиация оккупантов сознательно целилась в корпуса медучреждения. Через несколько дней погибла еще одна пострадавшая беременная женщина из Мариуполя.

Темы: РосcияпропагандацензураМариуполь
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