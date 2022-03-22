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Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 22:09
Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа
Бой между Усиком и Джошуа 25 сентября в Лондоне. фото: getty images

Украинскому боксеру и чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику согласовали участие в бою с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Источник: спортивный обозреватель Майк Коппинджер

Прямая речь Коппинджера: "Александр Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну во время войны и начнет тренировочные сборы к летнему матчу-реваншу с Энтони Джошуа в объединительном поединке в супертяжелом весе, сообщают источники ESPN".

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Детали: Усик приступит к тренировочному сбору за пределами Украины.

Ранее промоутеры Джошуа говорили о июне как возможной дате проведения поединка.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим. Ломаченко является членом батальона территориальной обороны.
  • Усик в начале российского вторжения назвал украинский народ "самым могучим в мире". 9 марта дом боксера в Ворзеле получил повреждения в результате обстрелов российских оккупантов.
  • 25 сентября 2021 года Усик перемешал Джошуа и стал чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO. По контракту между соперниками должен был состояться реванш.
  • Мэр Киева Виталий Кличко в октябре 2021 года предлагал провести бой-реванш Джошуа с Усиком в Киеве.

Темы: Усикспортвойна
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