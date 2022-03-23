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Є ймовірність нападу Білорусі, яка і так всіляко допомагає РФ – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 23 березня 2022, 00:50

Українські захисники повідомляють про ймовірність залучення Збройних сил Білорусі на стороні Росії у війні проти України, хоча велика кількість війських РБ відмовляються від участі. 

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Існує ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь у війні проти України на боці Російської Федерації.

Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави".

Деталі: При цьому у Генштабі зазначають, що військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам РФ всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я. 

В українському відомстві наголошують, що таким чином Білорусь є співучасником злочинів проти українського народу.

Передісторія: 

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  • 20 березня зранку Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що існує велика ймовірність залучення білоруських військ до російської війни проти України. Співрозмовники "УП" у силових відомствах підтвердили такі дані української розвідки, але запевнили, що білоруські військові не мають досвіду ведення бойових дій і мають низький бойовий дух.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
  • 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією". 
  • Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".

Теми: БілорусьвійнаУкраїнаЛукашенко
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