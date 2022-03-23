Є ймовірність нападу Білорусі, яка і так всіляко допомагає РФ – Генштаб
Українські захисники повідомляють про ймовірність залучення Збройних сил Білорусі на стороні Росії у війні проти України, хоча велика кількість війських РБ відмовляються від участі.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Існує ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь у війні проти України на боці Російської Федерації.
Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави".
Деталі: При цьому у Генштабі зазначають, що військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам РФ всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я.
В українському відомстві наголошують, що таким чином Білорусь є співучасником злочинів проти українського народу.
Передісторія:
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