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У Білорусі продовжують фіксувати переміщення військової техніки

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 17:39
Ілюстративне фото: getty images

Журналісти помітили переміщення поїзду з військовою технікою, на якій є маркування збройних сил Республіки Білорусь, а також вантажівки із ракетами "Іскандер".

Джерело: білоруський журналіст і фотограф Антон Мотолько

Деталі: Потяг завантажений військовою технікою помітили близько 16:55 (за мінським часом) на залізничній станції "Азярышча" біля Мінська.

На відеозаписі можна полічити, що на потягу завантажено близько 22 одиниць техніки різного типу.

Журналісти твердять, що помітили БМП-2, машину розмінування БМР-1К, броньовану розвідувально-бойову машину "Кайман" і БМП-1КШ.

Згодом Мотолько повідомив, що, ймовірно, на відео зафіксували погрузку 120 окремої механізованої бригади.

На автодорозі з Мінська в напрямку Гомеля помітили сім вантажівок, на яких розмістили по дві ракети для ракетних комплексів "Іскандер".

Біля Мозира на кордоні з Україною помітили дві вантажівки, які везли ракети для зенітно-ракетних комплексів С-400.

На півночі Гомеля помітили потяг, на якому були завнтажені РСЗВ "Град" та артилерійська установка калібру 120 мм "Нона-К".

Крім того, журналісти повідомляють про велике скупчення автівок патрульної поліції Чеченської Республіки біля одного з готелів у Гомельській області.

Нагадаємо: Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.

Передісторія: 

  • 15 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські Збройні сили нібито запустили ракету по території Білорусі. Однак, він запевнив, що білоруська армія не планує вступати у війну проти України спільно з російськими окупаційними військами.
  • Громадяни, що виступають проти залучення Білорусі у війну, підпалили залізничні колії біля містечка Стовбці, аби там неможливо було перевезти військову техніку в напрямку кордону з Україною. Силовики відразу перейшли до терору місцевого населення. 
  • Журналісти продовжують фіксувати переміщення військової техніки російських окупантів територією Білорусі, зокрема із маркуванням підрозділів "кадирівців".
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що росіяни готують "спецоперацію", в якій хочуть переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму російської армії й відправити воювати в Україну. За даними Генштабу ЗСУ, загроза вступу білоруських військ у війну на боці Росії залишається високою.

Теми: БілорусьЛукашенковійнаармія
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