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Есть вероятность нападения Беларуси, которая и так всячески помогает РФ – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 23:50
Есть вероятность нападения Беларуси, которая и так всячески помогает РФ – Генштаб

Украинские защитники сообщают о вероятности привлечения Вооруженных сил Беларуси на стороне России в войне против Украины, хотя большое количество военных РБ отказываются от участия.

Источник: Генштаб

Дословно: "Существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации.

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Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства".

Детали: При этом в Генштабе отмечают, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам РФ всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети отдельных заведений здравоохранения.

В украинском ведомстве отмечают, что таким образом Беларусь является соучастником преступлений против украинского народа.

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Предыстория:

  • 20 марта утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что существует большая вероятность вовлечения белорусских войск к российской войне против Украины. Собеседники УП в силовых ведомствах подтвердили такие данные украинской разведки, но заверили, что у белорусских военных нет опыта ведения боевых действий и имеют низкий боевой дух.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
  • 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией". 
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".

Темы: БеларусьвойнаУкраинаЛукашенко
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