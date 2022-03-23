Есть вероятность нападения Беларуси, которая и так всячески помогает РФ – Генштаб

Украинские защитники сообщают о вероятности привлечения Вооруженных сил Беларуси на стороне России в войне против Украины, хотя большое количество военных РБ отказываются от участия.

Источник: Генштаб

Дословно: "Существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации.

Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства".

Детали: При этом в Генштабе отмечают, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам РФ всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети отдельных заведений здравоохранения.

В украинском ведомстве отмечают, что таким образом Беларусь является соучастником преступлений против украинского народа.

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