Есть вероятность нападения Беларуси, которая и так всячески помогает РФ – Генштаб
Украинские защитники сообщают о вероятности привлечения Вооруженных сил Беларуси на стороне России в войне против Украины, хотя большое количество военных РБ отказываются от участия.
Источник: Генштаб
Дословно: "Существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации.
Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства".
Детали: При этом в Генштабе отмечают, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам РФ всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети отдельных заведений здравоохранения.
В украинском ведомстве отмечают, что таким образом Беларусь является соучастником преступлений против украинского народа.
Предыстория:
- 20 марта утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что существует большая вероятность вовлечения белорусских войск к российской войне против Украины. Собеседники УП в силовых ведомствах подтвердили такие данные украинской разведки, но заверили, что у белорусских военных нет опыта ведения боевых действий и имеют низкий боевой дух.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
- 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией".
- Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".