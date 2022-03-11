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Журналісти помітили колону військової техніки в Білорусі в напрямку Бреста

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 22:34

Журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони близько 20 одиниць військової техніки в напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною.

Джерело: Motolko Help

Деталі: Близько 21:30 (за київським часом) колону помітили біля селища Гарадзея, розташованого між Мінськом та Барановичами. 

Раніше біля міста Самахваловичі біля Мінська розслідувачі помітили в складі колони ЗРК "Оса", бензовози та військові вантажівки.

Як твердять очевидці, на техніці було маркування червоного квадрата, яке використовують збройні сили Білорусі. 

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Техніка рухається автошляхом М1, що закінчується в місті Брест, розташованому на кордоні з Польщею та Україною.

Село Гарадзея, біля якого помітили військову техніку
Село Гарадзея, біля якого помітили військову техніку
Мапа: google maps

Нагадаємо: Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.

Передісторія: 

  • Українські військові та посадовці очікували, що Білорусь долучиться до російської збройної агресії в Україні до 21 години 11 березня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попередив білорусів, що їм ліпше не вступати у війну проти України, щоби не ризикувати повернутися додому "вантажем 200".
  • Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 дня 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю. За кілька хвилин до оприлюднення цієї інформації для широкої громадськості, міністр оборони Олексій Резніков звернувся російською мовою до білорусів і закликав їх не вірити провокаціям російських окупантів та не допустити залучення білоруської армії до збройної агресії РФ проти України.
  • У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".
  • Лукашенко проводить 11 березня офіційні перемовини із Путіним у Москві. Білоруський диктатор розповів своєму візаві, що буцімто українська армія планувала напад на Білорусь, тому він дякує, що Росія почала вторгнення і запобігла нібито "кривавій бійні". Путін, натомість, пообіцяв розказати про "позитивні зрушення" в перемовинах російської делегації з Україною. Після зустрічі Лукашенка в Москві його прессекретарка анонсувала постачання Росією сучасної військової техніки до Білорусі.
  • Українська розвідка та Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляли неодноразово, що Білорусь готується долучитися до російських окупаційних військ у війні проти України. Водночас, нібито білоруське військове керівництво провело анонімне опитування серед військовослужбовців, і більшість із них висловили цілковиту нехіть воювати з Україною.

Теми: БілорусьарміявійнаРосія
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